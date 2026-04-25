خبر في الجول - جلسة منتظرة بين سيراميكا كليوباترا وسعد سمير لتجديد التعاقد

يسعى نادي سيراميكا كليوباترا لعقد جلسة مع سعيد سمير لتجديد تعاقده حسبما علم FilGoal.com.

وينتهي تعاقد سعد مع سيراميكا بنهاية الموسم الجاري.

وسيعقد النادي جلسة مع اللاعب خلال الفترة المقبلة للاتفاق على بنود تجديد التعاقد.

صاحب الـ 37 عاما خاض 15 مباراة هذا الموسم بقميص سيراميكا في جميع المسابقات وسجل هدفا وحيدا.

وانضم سعد لصفوف سيراميكا في 2023 قادما من الأهلي وخلال 33 مباراة سجل هدفين وحقق لقب كأس عاصمة مصر مرتين.

سمير بدأ مسيرته مع الأهلي وأعير للمقاولون العرب والمصري وعاد للأهلي في 2012 ليصبح من أعمدة الفريق الرئيسية حتى 2021.

وقضى سعد موسمين معارا بقميص مودرن سبورت قبل أن ينتقل إلى سيراميكا في النهاية.

ويحتل سيراميكا المركز الرابع في الدوري المصري برصيد 43 نقطة بفارق نقطة وحيدة عن بيراميدز الثاني.