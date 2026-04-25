انتهت الدوري الإسباني - خيتافي (0)-(2) برشلونة.. حسم الدوري يقترب
السبت، 25 أبريل 2026 - 17:01
كتب : FilGoal
يوفر FilGoal.com نقل حي ومباشر لمباراة خيتافي ضد برشلونة في الجولة 32 من الدوري الإسباني.
ويحتل برشلونة صدارة الدوري الإسباني برصيد 82 نقطة وبفارق 8 نقاط عن ريال مدريد صاحب المركز الثاني.
ويتواجد خيتافي في المركز السادس برصيد 44 نقطة وبفارق 6 نقاط عن ريال بيتيس صاحب المركز الخامس.
...................................................................................................................................................
ق75: جوووووول ثاني لبرشلونة ماركوس راشفورد
ق72: أولمو يهدر انفراد
ق68: خطيرة من فيرمين لوبيز تمر بجوار المرمى
بداية الشوط الثاني
استراحة
ق45: جوووووووووووووووووول أول فيرمين لوبيز
ق36: روني يسدد وتمر بجوار المرمى
ق4: خطيرة من ليفاندوفسكي فوق مرمى خيتافي
بداية المباراة