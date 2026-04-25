كوبي: ميليتاو سيخضع لجراحة جديدة ويغيب عن المونديال

السبت، 25 أبريل 2026 - 15:00

كتب : FilGoal

إصابة إدير ميليتاو - ريال مدريد ضد سيلتا فيجو

كشفت إذاعة كوبي الإسبانية عن ضرورة خضوع إدير ميليتاو لاعب ريال مدريد لعملية جراحية جديدة.

وكان ميليتاو قد أصيب في العضلة الخلفية للفخذ الأيسر.

وأشارت كوبي إلى أن اللاعب سيغيب عن لجراحة بسبب الإصابة وسيغيب عن المشاركة مع البرازيل في كأس العالم 2026.

ريال مدريد يعلن تفاصيل إصابة ميليتاو وجولر.. وتقارير تؤكد نهاية موسمهما قائمة ريال مدريد - عودة ميليتاو.. وجاهزية بيلينجهام لمواجهة مايوركا أوندا ثيرو: ميليتاو قد يغيب 3 أشهر بعد الإصابة ضد سيلتا فيجو مؤتمر ألونسو: ميليتاو يذكرني بـ بيبي.. ومبابي في طريقه لصناعة التاريخ مثل رونالدو

وكان ميليتاو قد غاب لثلاثة أشهر خلال الفترة الماضية بسبب إصابة عضلية أخرى قبل أن يتعافى مؤخرا.

وأصيب ميليتاو خلال مباراة ريال مدريد ضد ديبورتيفو ألافيس.

وسيغيب اللاعب عن ريال مدريد خلال باقي مباريات الموسم بسبب الإصابة.

وتعرض ميليتاو خلال السنوات الماضية لإصابتين بقطع في الرباط الصليبي للركبة.

ويقع منتخب البرازيل في المجموعة الثالثة بكأس العالم بجانب كل من المغرب واسكتلندا وهاييتي.

ومن المقرر أن يلتقي منتخب البرازيل مع مصر وديا قبل بداية كأس العالم بشهر يونيو المقبل.

مباشر الدوري الإسباني - خيتافي (0)-(0) برشلونة.. خطيرة من الضيوف تشكيل برشلونة - بردغجي وليفاندوفسكي أساسيان في مواجهة خيتافي سكاي: برشلونة يسعى لضم موهبة كلوب بروج أربيلوا: نشعر بخيبة أمل بسب أخطاء التحكيم.. ولا أعلم شيء عن حالة مبابي هدية لبرشلونة من لاعبه السابق.. ريال مدريد يتعثر أمام بيتيس في مئوية مبابي انتهت الدوري الإسباني - ريال بيتيس (1)-(1) ريال مدريد.. تعادل ثمين لأصحاب الأرض تشكيل ريال مدريد - مبابي يقود الهجوم أمام بيتيس.. وبيتارش أساسي بعد أقل من شهرين على تعيينه.. ديميكليس مدرب الشهر بالدوري الإسباني
أهلي جدة يصدر بيانا بشأن تذاكر نهائي أبطال آسيا للنخبة 2 دقيقة | آسيا
خبر في الجول - جلسة منتظرة بين سيراميكا كليوباترا وسعد سمير لتجديد التعاقد 35 دقيقة | الدوري المصري
بسيناريو خيالي.. فريق يتأهل للدرجة الرابعة الإنجليزية بعد احتفال جماهير الخصم في الملعب 47 دقيقة | الكرة الأوروبية
مباشر الدوري الإسباني - خيتافي (0)-(0) برشلونة.. خطيرة من الضيوف 50 دقيقة | الكرة الأوروبية
استراحة الدوري الإنجليزي - ليفربول (2)-(0) بالاس.. نهاية الشوط الأول 53 دقيقة | الدوري الإنجليزي
كسر سلسلة الهزائم.. فولام يقترب من المقاعد الأوروبية بهدف وحيد أمام أستون فيلا ساعة | الدوري الإنجليزي
تشكيل برشلونة - بردغجي وليفاندوفسكي أساسيان في مواجهة خيتافي ساعة | الدوري الإسباني
تشكيل ليفربول - صلاح وإيزاك يقودان الهجوم.. وودمان يحرس المرمى ضد كريستال بالاس 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
