كوبي: ميليتاو سيخضع لجراحة جديدة ويغيب عن المونديال

كشفت إذاعة كوبي الإسبانية عن ضرورة خضوع إدير ميليتاو لاعب ريال مدريد لعملية جراحية جديدة.

وكان ميليتاو قد أصيب في العضلة الخلفية للفخذ الأيسر.

وأشارت كوبي إلى أن اللاعب سيغيب عن لجراحة بسبب الإصابة وسيغيب عن المشاركة مع البرازيل في كأس العالم 2026.

وكان ميليتاو قد غاب لثلاثة أشهر خلال الفترة الماضية بسبب إصابة عضلية أخرى قبل أن يتعافى مؤخرا.

وأصيب ميليتاو خلال مباراة ريال مدريد ضد ديبورتيفو ألافيس.

وسيغيب اللاعب عن ريال مدريد خلال باقي مباريات الموسم بسبب الإصابة.

وتعرض ميليتاو خلال السنوات الماضية لإصابتين بقطع في الرباط الصليبي للركبة.

ويقع منتخب البرازيل في المجموعة الثالثة بكأس العالم بجانب كل من المغرب واسكتلندا وهاييتي.

ومن المقرر أن يلتقي منتخب البرازيل مع مصر وديا قبل بداية كأس العالم بشهر يونيو المقبل.