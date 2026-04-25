أربيلوا: نشعر بخيبة أمل بسب أخطاء التحكيم.. ولا أعلم شيء عن حالة مبابي

السبت، 25 أبريل 2026 - 13:07

كتب : FilGoal

يرى ألفارو أربيلوا مدرب ريال مدريد أن أخطاء الحكام كلفت فريقه كثيرا خلال الموسم الحالي.

وتعادل ريال مدريد مع ريال بيتيس على ملعب لا كارتوخا بالجولة 33 من الدوري الإسباني.

وقال أربيلوا خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "ميندي استحق خطأ في كرة الهدف؟ الأمر واضح جدا ولا يحتاج لكثير من الفهم، عندما تستخدم جسدك، تصبح غير متزن قليلا، ولفتهم ذلك يجب أن يكون لديك فهم أساسي لكرة القدم وهنا تمكن المشكلة، لأن من يتخذون القرار لا يفهمون، نشعر بخيبة الأمل مثل مرات كثيرة جدا، كانت هناك ركلة جزاء واضحة في الشوط الأول وكان يمكن أن تحسم المباراة لصالحنا".

وواصل "لا أعلم شيء عن حالة مبابي، شعر بعدم راحة وسنقيمه خلال الأيام المقبلة".

وأكمل "أرى أن كرة براهيم دياز كانت تستحق ركلة جزاء لأنه سدد ويد لاعب بيتيس كانت مفتوحة، الأمر واضح، وكرة ميندي استحوذ فيها على الكرة إذا لمست ذراعه فقط فهذا خطأ، وهذه ليست أول مرة نتعرض فيها لذلك، تلك القرارات تؤثر على المباريات".

وكشف "غياب سيبايوس؟ أختار دائما اللاعبين المناسبين".

وأتم "سبب خسارة النقاط؟ لو لدينا سبب واضح كنا سنعالجه، عندما تلعب مباريات متقاربة وصعبة بهذا الشكل، من الطبيعي أن تحدث تلك المواقف، ومن الواضح أن الحظ لا يقف معنا كثيرا".

وقلص ريال مدريد الفارق مع برشلونة مؤقتا إلى 8 نقاط بانتظار مواجهة الاخير ضد خيتافي.

