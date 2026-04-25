تنس - ألكاراز يعلن غيابه عن بطولة رولان جاروس بسبب الإصابة

السبت، 25 أبريل 2026 - 12:23

كتب : FilGoal

كارلوس ألكاراز - رولان جاروس تنس

أعلن كارلوس ألكاراز لاعب التنس غيابه عن بطولة رولان جاروس بسبب الإصابة.

وتعرض اللاعب لإصابة في المعصم خلال مشاركته في بطولة برشلونة.

وكتب ألكاراز عبر حسابه على إنستاجرام: "بعد الفحوصات التي أجريتها، قررنا أن الشيء الأفضل لفعله هو عدم المشاركة في بطولتي روما ورولان جاروس، والانتظر لتقييم الحالة لنقرر متى يمكن العودة للملاعب".

وكان ألكاراز قد انسحب من مواجهة توماس ماتشاك في دور الـ 16 من بطولة برشلونة بسبب الإصابة.

وتوج ألكاراز ببطولة رولان جاروس في النسختين الأخيرتين بعد الفوز في النهائي على كل من يانيس سينر وألكسندر زفيريف.

بطولة الدوحة كانت هي الأخيرة التي توج بها ألكاراز خلال العالم الحالي بعد لافوز في النهائي على أرثر فيلس.

ولم يفز ألكاراز بأي بطولة خلال الموسم الترابي حتى الآن بالعام الحالي.

