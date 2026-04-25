مصدر من اتحاد السلة لـ في الجول: سيتم تعديل موعد نهائي الدوري إذا تأهل الأهلي لنهائيات BAL

كشف مصدر من الاتحاد المصري لكرة السلة على إمكانية تعديل مواعيد مباريات السلسلة النهائية من دوري السوبر المصري لكرة السلة.

ويشارك الأهلي حاليا في بطولة إفريقيا لأندية كرة السلة BAL بصفته حامل لقب الدوري المصري بالموسم الماضي.

وقال المصدر لـ FilGoal.com: "سيتم تقديم موعد نهائي دوري السوبر في حالة تأهل الأهلي إلى نهائيات بطولة BAL، لأن الجدول النهائيات تم تعديله لتقام في 22 مايو بدلا من 24 وسيسافر الأهلي فجر 18 مايو".

بالتالي ستقام المباراة الأولى والثانية ببرج العرب بموعدها يومي 8 9مايو، بينما سيتم تقديم المباراة الثالثة والرابعة في حالة الوصول لها إلى 12 و13 مايو، على أن تكون المباراة الخامسة حال الوصول إليها يوم 16 مايو".

ويلعب الأهلي في نهائي الدوري ضد الاتحاد السكندري في نهائي مكرر من الموسم الماضي.