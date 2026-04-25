بمساهمة سعودية.. لانس يحيى آماله في اللقب بتعادل قاتل أمام بريست

ساهم الدولي السعودي سعود عبد الحميد في التعادل الثمين الذي حققه لانس أمام بريست بالدوري الفرنسي.

وقلب لانس تأخره أمام بريست بنتيجة 3-0 إلى التعادل 3-3.

وصنع سعود عبد الحميد الهدف الثاني لنادي لانس، ليصل للمساهمة الرابعة خلال آخر 3 مباريات بجميع المسابقات (صنع 3 وسجل هدف).

وبهذه النتيجة رفع لانس رصيده إلى 63 نقطة في المركز الثاني خلف برصيد سان جيرمان المتصدر برصيد 66 نقطة، وهناك مباراة مرتقبة ستجمع الفريقين.

فيما بريست رصيده إلى 38 نقطة في المركز العاشر بجدول ترتيب الدوري الفرنسي.

وصف المباراة

أهدر عبد الله سيما فرصة مبكرة للضيوف، قبل أن يعاقبهم بريست سريعا في الدقيقة السابعة، حين أطلق داوودا جويندو تسديدة قوية من خارج المنطقة سكنت الشباك معلنا التقدم.

ونجح لاعبو بريست في مضاعفة النتيجة قبل مرور نصف ساعة، بعدما صنع جويندو هدفا برأسية لوكاس توسار.

وسجل بريست الهدف الثالث قبل نهاية الشوط الأول عن طريق إريك دينا إيبيمبي بعد تمريرة لودوفيك أجوورك.

ومع بداية الشوط الثاني، أجرى المدرب بيير ساج عدة تغييرات، كان أبرزها الدفع بفلوريان توفان، الذي قلّص الفارق سريعا مستغلا خطأ دفاعيا.

واستعاد لانس الأمل بعدها بدقائق، حين سجل سيما الهدف الثاني من تسديدة رائعة بعد عرضية متقنة من سعود عبد الحميد، ليشعل الدقائق الأخيرة من اللقاء.

وخطف لانس هدف التعادل القاتل في الوقت بدل الضائع عبر تسديدة من سانت ماكسيمان، ليحصد نقطة ثمينة تبقيه على بعد ثلاث نقاط من المتصدر باريس سان جيرمان.