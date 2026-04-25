بمساهمة سعودية.. لانس يحيى آماله في اللقب بتعادل قاتل أمام بريست

السبت، 25 أبريل 2026 - 00:48

كتب : FilGoal

سعود عبد الحميد - لانس

ساهم الدولي السعودي سعود عبد الحميد في التعادل الثمين الذي حققه لانس أمام بريست بالدوري الفرنسي.

وقلب لانس تأخره أمام بريست بنتيجة 3-0 إلى التعادل 3-3.

وصنع سعود عبد الحميد الهدف الثاني لنادي لانس، ليصل للمساهمة الرابعة خلال آخر 3 مباريات بجميع المسابقات (صنع 3 وسجل هدف).

أخبار متعلقة:
بعد 28 عاما.. سعود عبد الحميد يقود لانس إلى نهائي كأس فرنسا سعود عبد الحميد سجل.. لانس يقلب الطاولة على تولوز ويشعل صدارة الدوري الفرنسي "الدوري الفرنسي يتم تهميشه".. لانس يرفض تأجيل مباراته ضد سان جيرمان سعود يساهم في عودة لانس لصدارة الدوري الفرنسي بخماسية ضد أنجيه

وبهذه النتيجة رفع لانس رصيده إلى 63 نقطة في المركز الثاني خلف برصيد سان جيرمان المتصدر برصيد 66 نقطة، وهناك مباراة مرتقبة ستجمع الفريقين.

فيما بريست رصيده إلى 38 نقطة في المركز العاشر بجدول ترتيب الدوري الفرنسي.

وصف المباراة

أهدر عبد الله سيما فرصة مبكرة للضيوف، قبل أن يعاقبهم بريست سريعا في الدقيقة السابعة، حين أطلق داوودا جويندو تسديدة قوية من خارج المنطقة سكنت الشباك معلنا التقدم.

ونجح لاعبو بريست في مضاعفة النتيجة قبل مرور نصف ساعة، بعدما صنع جويندو هدفا برأسية لوكاس توسار.

وسجل بريست الهدف الثالث قبل نهاية الشوط الأول عن طريق إريك دينا إيبيمبي بعد تمريرة لودوفيك أجوورك.

ومع بداية الشوط الثاني، أجرى المدرب بيير ساج عدة تغييرات، كان أبرزها الدفع بفلوريان توفان، الذي قلّص الفارق سريعا مستغلا خطأ دفاعيا.

واستعاد لانس الأمل بعدها بدقائق، حين سجل سيما الهدف الثاني من تسديدة رائعة بعد عرضية متقنة من سعود عبد الحميد، ليشعل الدقائق الأخيرة من اللقاء.

وخطف لانس هدف التعادل القاتل في الوقت بدل الضائع عبر تسديدة من سانت ماكسيمان، ليحصد نقطة ثمينة تبقيه على بعد ثلاث نقاط من المتصدر باريس سان جيرمان.

نرشح لكم
فوتبول لندن: جاهزية كالافيوري لمباراة أتلتيكو مدريد ستاندرد: فابريجاس ضمن المرحشين لتدريب تشيلسي.. وتعليق رئيس كومو موندو ديبورتيفو: بعد فقدان فرصة أبطال أوروبا مع تشيلسي.. كوكوريا يفتح الباب أمام برشلونة ماركا: إصابات مبابي في ريال مدريد تصيبه بالإحباط بعد اقترابه من معادلة سجله مع سان جيرمان المدينة التي تشبه بوينس آيرس.. أس: إنزو فيرنانديز يسافر إلى مدريد ذا أثليتك: نيوكاسل منفتح على بيع جوردون وسط اهتمام بايرن وتشيلسي تقرير: إيطاليا وأنديتها مهددين بعدم المشاركة في المسابقات الأوروبية للتدخل الحكومي تقرير: إنتر غير متورط في الفضيحة الجديدة للكرة الإيطالية
أخر الأخبار
فوتبول لندن: جاهزية كالافيوري لمباراة أتلتيكو مدريد 2 دقيقة | الكرة الأوروبية
خبر في الجول - أيك السويدي يتقدم بعرض لضم أمادي 26 دقيقة | ميركاتو
ستاندرد: فابريجاس ضمن المرحشين لتدريب تشيلسي.. وتعليق رئيس كومو 45 دقيقة | الكرة الأوروبية
موندو ديبورتيفو: بعد فقدان فرصة أبطال أوروبا مع تشيلسي.. كوكوريا يفتح الباب أمام برشلونة 55 دقيقة | الكرة الأوروبية
ماركا: إصابات مبابي في ريال مدريد تصيبه بالإحباط بعد اقترابه من معادلة سجله مع سان جيرمان ساعة | الدوري الإسباني
المدينة التي تشبه بوينس آيرس.. أس: إنزو فيرنانديز يسافر إلى مدريد ساعة | الكرة الأوروبية
ذا أثليتك: نيوكاسل منفتح على بيع جوردون وسط اهتمام بايرن وتشيلسي ساعة | الدوري الإنجليزي
فيفا يعلن رفع إيقاف القيد عن الاتحاد السكندري ساعة | الدوري المصري
الأكثر مشاهدة
1 انتهت كرة يد - الأهلي (31)-(22) الزمالك.. الأهلي يحسم قمة الختام 2 إبراهيم حسن يكشف لـ في الجول تفاصيل إصابة محمد صلاح.. ومدة غيابه 3 في الجول يكشف 3 آراء داخل مجلس الأهلي حول مصير الجهاز الفني بعد الخسارة من بيراميدز 4 إبراهيم عادل: لهذا السبب بيراميدز يلعب ضد الأهلي أشرس من الزمالك.. وكنا نستحق الدوري
