هدية لبرشلونة من لاعبه السابق.. ريال مدريد يتعثر أمام بيتيس في مئوية مبابي

السبت، 25 أبريل 2026 - 00:14

كتب : عبد الرحمن شريف

هيكتور بيليرين

تعادل ريال مدريد مع بيتيس بهدف مقابل هدف في الدوري الإسباني.

وسجل فينيسيوس جونيور هدف ريال مدريد، بينما أحرز هيكتور بيليرين هدف ريال بيتيس.

ووصل كيليان مبابي لمباراته رقم 100 مع ريال مدريد، ليصبح اللاعب الفرنسي العاشر الذي يصل لـ100 مباراة مع الفريق الملكي.

ورفع ريال مدريد رصيده للنقطة 74 ويقلص الفارق مؤقتا مع برشلونة المتصدر لـ8 نقاط.

ووصل رصيد الفريق الأندلسي عند النقطة 46 في المركز الخامس المؤهل للدوري الأوروبي.

وصف المباراة

أهدر ريال مدريد أولى فرص المباراة في الدقيقة 8 بتسديدة صاروخية مرت أعلى مرمى ريال بيتيس.

وسجل فينيسيوس جونيور هدف المباراة الأول في الدقيقة 19 بعد تسديدة من فيدريكو فالفيردي تصدى لها الحارس وعادت لفيني الذي أكملها في شباك ريال بيتيس.

وأهدر عبد الصمد الزلزولي لاعب ريال بيتيس فرصة خطيرة قبل نهاية الشوط الأول بدقيقة واحدة بعد تصدي مميز من أندري لونين حارس مرمى ريال مدريد.

وسجل كيليان مبابي هدف ثاني لريال مدريد بصناعة مميزة من ترينت ألكساندر أرنولد ألغاه الحكم بسبب وجود حالة تسلل على المهاجم الفرنسي.

وسدد جود بيلنجهام كرة صاروخية تصدى لها حارس مرمى ريال بيتيس ليمنع تسجيل ريال مدريد للهدف الثاني.

وأهدر كوتشو هيرنانديز هدف محقق لريال بيتيس بتصدي جديد من لونين ليحافظ على تقدم ريال مدريد.

وأحرز هيكتور بيليرين هدف التعادل لصالح ريال بيتيس في الثواني الأخيرة بتسديدة على يسار لونين.

لتنتهي المباراة بالتعادل ويقلص ريال مدريد الفارق بينه وبين برشلونة المتصدر لـ8 نقاط مؤقتا.

