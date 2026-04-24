هدفان في الـ +90.. كهرباء الإسماعيلية ينتصر على طلائع الجيش خلال مباراة مثيرة

انتصر كهرباء الإسماعيلية على منافسه طلائع الجيش بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما في الجولة السادسة من المرحلة الثانية لتجنب الهبوط من الدوري المصري الممتاز.

وسجل حسن الشاذلي وعمر السعيد ثنائية كهرباء الإسماعيلية، بينما أحرز إسماعيل أورو أجورو هدف طلائع الجيش الوحيد.

وشهدت المباراة أحداث مثيرة بعد الدقيقة 90، إذ تم احتساب ركلتي جزاء وتسجيلهما.

ويعد هذا الفوز هو الأول لكهرباء الإسماعيلية في المرحلة الثانية.

وتعادل كهرباء الإسماعيلية في 4 مباريات متتالية ثم خسر من غزل المحلة والآن حقق الانتصار على طلائع الجيش.

وعلى الجانب الآخر خسر طلائع الجيش للمباراة الثانية على التوالي إذ سقط أمام المقاولون العرب بهدفين دون رد في الجولة الماضية.

وبهذا الفوز ارتفع رصيد كهرباء الإسماعيلية للنقطة 23 في المركز الـ 11 وهو المؤدي إلى الهبوط لدوري المحترفين.

ويبتعد بفارق 4 نقاط عن المقاولون العرب الذي يحتل المركز العاشر والذي يعد المركز الأخير لتجنب الهبوط.

وتوقف رصيد طلائع الجيش عند النقطة 29 في المركز الثامن.

وصف المباراة

افتتح حسن الشاذلي النتيجة في الدقيقة 38 من ركلة حرة مباشرة رائعة.

وتعد هذه الركلة هي الخامسة التي يتم تسجيلها في الدوري المصري خلال الموسم الحالي.

وظن الجميع أن نقاط المباراة سيحصل عليها كهرباء الإسماعيلية في هدوء إلا أن في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع للشوط الثاني قرر الحكم احتساب ركلة جزاء لطلائع الجيش بعد العودة للفيديو.

ونفذ إسماعيل أورو أجورو الركلة بنجاح في الدقيقة الخامسة.

بقية الإثارة كانت في الدقيقة التاسعة حصل عليها عمر السعيد وبعد العودة للفيديو نفذها السعيد في الدقيقة 13 وسجل الهدف الثاني القاتل ومنح فريقه نقاط المباراة كاملة.

video:1