هدفان في الـ +90.. كهرباء الإسماعيلية ينتصر على طلائع الجيش خلال مباراة مثيرة

الجمعة، 24 أبريل 2026 - 22:40

كتب : FilGoal

كهرباء الإسماعيلية

انتصر كهرباء الإسماعيلية على منافسه طلائع الجيش بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما في الجولة السادسة من المرحلة الثانية لتجنب الهبوط من الدوري المصري الممتاز.

وسجل حسن الشاذلي وعمر السعيد ثنائية كهرباء الإسماعيلية، بينما أحرز إسماعيل أورو أجورو هدف طلائع الجيش الوحيد.

وشهدت المباراة أحداث مثيرة بعد الدقيقة 90، إذ تم احتساب ركلتي جزاء وتسجيلهما.

ويعد هذا الفوز هو الأول لكهرباء الإسماعيلية في المرحلة الثانية.

وتعادل كهرباء الإسماعيلية في 4 مباريات متتالية ثم خسر من غزل المحلة والآن حقق الانتصار على طلائع الجيش.

وعلى الجانب الآخر خسر طلائع الجيش للمباراة الثانية على التوالي إذ سقط أمام المقاولون العرب بهدفين دون رد في الجولة الماضية.

وبهذا الفوز ارتفع رصيد كهرباء الإسماعيلية للنقطة 23 في المركز الـ 11 وهو المؤدي إلى الهبوط لدوري المحترفين.

ويبتعد بفارق 4 نقاط عن المقاولون العرب الذي يحتل المركز العاشر والذي يعد المركز الأخير لتجنب الهبوط.

وتوقف رصيد طلائع الجيش عند النقطة 29 في المركز الثامن.

وصف المباراة

افتتح حسن الشاذلي النتيجة في الدقيقة 38 من ركلة حرة مباشرة رائعة.

وتعد هذه الركلة هي الخامسة التي يتم تسجيلها في الدوري المصري خلال الموسم الحالي.

وظن الجميع أن نقاط المباراة سيحصل عليها كهرباء الإسماعيلية في هدوء إلا أن في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع للشوط الثاني قرر الحكم احتساب ركلة جزاء لطلائع الجيش بعد العودة للفيديو.

ونفذ إسماعيل أورو أجورو الركلة بنجاح في الدقيقة الخامسة.

بقية الإثارة كانت في الدقيقة التاسعة حصل عليها عمر السعيد وبعد العودة للفيديو نفذها السعيد في الدقيقة 13 وسجل الهدف الثاني القاتل ومنح فريقه نقاط المباراة كاملة.

كهرباء الإسماعيلية الدوري المصري طلائع الجيش
أخر الأخبار
هدفان في الـ +90.. كهرباء الإسماعيلية ينتصر على طلائع الجيش خلال مباراة مثيرة 23 دقيقة | الدوري المصري
الـ75 هذا الموسم.. طرد النبريص مهاجم الإسماعيلي أمام مودرن سبورت 44 دقيقة | الدوري المصري
هدفان وبطاقة حمراء.. مودرن يعقد مهمة الإسماعيلي ويقربه من الهبوط 45 دقيقة | الدوري المصري
استراحة الدوري الإسباني - ريال بيتيس (0)-(1) ريال مدريد.. ساعة | الكرة الأوروبية
كرة طائرة - بتروجت يحقق انتصاره الأول في بطولة إفريقيا ساعة | كرة طائرة
بحضور أبو ريدة.. منتخب مصر للناشئين يفوز على الجزائر تحضيرا لكأس إفريقيا ساعة | منتخب مصر
جاسبريني: لم أصنع مشكلة مع رانييري ولكن ساعة | الكرة الأوروبية
الهدف رقم 20.. محمد عمار يسجل بالخطأ في شباك الإسماعيلي لصالح مودرن 2 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت كرة يد - الأهلي (31)-(22) الزمالك.. الأهلي يحسم قمة الختام 2 انتهت الدوري المصري - الزمالك (1)-(0) بيراميدز.. الأبيض يبتعد في الصدارة 3 انتهت طريق الزمالك - أولمبيك آسفي (1)-(1) اتحاد العاصمة.. الفريق الجزائري إلى النهائي 4 إبراهيم عادل: لهذا السبب بيراميدز يلعب ضد الأهلي أشرس من الزمالك.. وكنا نستحق الدوري
/articles/527916/هدفان-في-الـ-90-كهرباء-الإسماعيلية-ينتصر-على-طلائع-الجيش-خلال-مباراة-مثيرة