الـ75 هذا الموسم.. طرد النبريص مهاجم الإسماعيلي أمام مودرن سبورت

حصل خالد النبريص لاعب الإسماعيلي على بطاقة حمراء خلال مواجهة مودرن سبورت في الجولة السادسة من مرحلة تفادي الهبوط في الدوري المصري.

ويلتقي الفريقان على استاد الإسماعيلية في لقاء بدأ في الثامنة مساءً.

وغادر النبريص الملعب في الدقيقة 58 بعد عودة الحكم لتقنية الفيديو وإشهار البطاقة الحمراء بسبب تدخله القوي على لاعب مودرن سبورت.

بعد التدخل العنيف.. طرد لـ خالد النبريصي لاعب الإسماعيلي بعد تدخله على قدم لاعب مودرن سبورت pic.twitter.com/u24bLBf9OV — ON Sport (@ONTimeSports) April 24, 2026

وبتلقي النبريص للبطاقة الحمراء يصبح مجموع البطاقات الحمراء التي حصل عليها لاعبو الإسماعيلي الموسم الحالي 6 بطاقات حمراء ويتفوق عليه فقط المقاولون العرب بسبع بطاقات حمراء.

ووصل عدد البطاقات الحمراء الموسم الحالي في الدوري المصري كالتالي:

المقاولون العرب 7 بطاقات.

المصري 6 بطاقات.

الاتحاد السكندري 6 بطاقات.

الإسماعيلي 6 بطاقات.

بيراميدز 5 بطاقات.

وإليكم عدد البطاقات الحمراء في الدوري المصري في المواسم الأخيرة

دوري 2025-26: 260 مباراة – 75 بطاقة حمراء.

دوري 2024-25: 225 مباراة – 42 بطاقة حمراء.

دوري 2023-24: 306 مباراة – 64 بطاقة حمراء.

ويعد كريم الديب لاعب الاتحاد السكندري الأكثر تعرضا للطرد هذا الموسم برصيد 3 بطاقات حمراء.

ويتذيل الإسماعيلي الترتيب برصيد 14 نقطة، فيما يحتل مودرن سبورت العاشر برصيد 24 نقطة.