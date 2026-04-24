انتهت الدوري الإسباني - ريال بيتيس (1)-(1) ريال مدريد.. تعادل ثمين لأصحاب الأرض

الجمعة، 24 أبريل 2026 - 21:57

كتب : FilGoal

يوفر FilGoal.com نقل حي ومباشر لمباراة ريال بيتيس وريال مدريد في الجولة 32 من الدوري الإسباني.

ويحتل ريال مدريد المركز الثاني برصيد 73 نقطة بفارق 9 نقاط عن برشلونة متصدر الترتيب.

فيما يقع الفريق الأندلسي بالمركز الخامس برصيد 49 نقطة بفارق 8 نقاط عن المركز الرابع المؤهل لدوري أبطال أوروبا.

أخبار متعلقة:
تشكيل ريال مدريد - مبابي يقود الهجوم أمام بيتيس.. وبيتارش أساسي كادينا سير: توتر مع أربيلوا يضع سيبايوس على أعتاب الرحيل عن ريال مدريد آس: مورينيو منفتح على تدريب ريال مدريد ولكن قائمة ريال مدريد - عودة أسينسيو وغياب سيبايوس وتشواميني أمام بيتيس

ق90+3: هيكتور بيلارين يسجل التعادل

ق66: لونين يتألق ويتصدى لتسديدة صاروخية من ريال بيتيس

ق61: تسديدة من بيلنجهام يتصدى لها حارس مرمى ريال بيتيس

ق54: هدف ملغي لريال مدريد

بداية الشوط الثاني

استراحة

ق44: خطيرة من ريال بيتيس وتصدى لها لونين

ق19: جووووووووووووووووووووووول فينيسيوس جونيور يسجل الأول لريال مدريد

ق8: خطيرة من كيليان مبابي وتمر أعلى مرمى ريال بيتيس

بداية المباراة

وصل للهدف الـ 100.. دي بروين يقود نابولي للفوز على كريمونيزي نوتنجهام يمطر شباك سندرلاند بخماسية ويبتعد عن مناطق الهبوط بمساهمة سعودية.. لانس يحيى آماله في اللقب بتعادل قاتل أمام بريست هدية لبرشلونة من لاعبه السابق.. ريال مدريد يتعثر أمام بيتيس في مئوية مبابي جاسبريني: لم أصنع مشكلة مع رانييري ولكن ذا جارديان: بشروط عديدة.. فيفا يدرس الموافقة على قرار إقامة مباريات الدوري خارج البلاد تشكيل ريال مدريد - مبابي يقود الهجوم أمام بيتيس.. وبيتارش أساسي بعد أقل من شهرين على تعيينه.. ديميكليس مدرب الشهر بالدوري الإسباني
وصل للهدف الـ 100.. دي بروين يقود نابولي للفوز على كريمونيزي ساعة | الكرة الأوروبية
نوتنجهام يمطر شباك سندرلاند بخماسية ويبتعد عن مناطق الهبوط ساعة | الكرة الأوروبية
بمساهمة سعودية.. لانس يحيى آماله في اللقب بتعادل قاتل أمام بريست ساعة | الكرة الأوروبية
اللون التركواز.. الزمالك يكشف عن طاقمه الثالث ساعة | الدوري المصري
هدية لبرشلونة من لاعبه السابق.. ريال مدريد يتعثر أمام بيتيس في مئوية مبابي ساعة | الكرة الأوروبية
منافس الزمالك – اتحاد العاصمة يفوز على شباب أوراس باتنة ويتأهل لنهائي كأس الجزائر 2 ساعة | الكرة الإفريقية
بقيادة جوميز.. الفتح يعبر الخليج ويوقف نزيف النقاط بالدوري السعودي 2 ساعة | سعودي في الجول
كرة طائرة - "منع ضم لاعبين أجانب".. الاتحاد يعلن تعديلات على القيد ولوائح المسابقات 3 ساعة | كرة طائرة
1 انتهت كرة يد - الأهلي (31)-(22) الزمالك.. الأهلي يحسم قمة الختام 2 انتهت الدوري المصري - الزمالك (1)-(0) بيراميدز.. الأبيض يبتعد في الصدارة 3 انتهت طريق الزمالك - أولمبيك آسفي (1)-(1) اتحاد العاصمة.. الفريق الجزائري إلى النهائي 4 إبراهيم عادل: لهذا السبب بيراميدز يلعب ضد الأهلي أشرس من الزمالك.. وكنا نستحق الدوري
