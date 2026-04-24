انتهت الدوري الإسباني - ريال بيتيس (1)-(1) ريال مدريد.. تعادل ثمين لأصحاب الأرض
الجمعة، 24 أبريل 2026 - 21:57
كتب : FilGoal
يوفر FilGoal.com نقل حي ومباشر لمباراة ريال بيتيس وريال مدريد في الجولة 32 من الدوري الإسباني.
ويحتل ريال مدريد المركز الثاني برصيد 73 نقطة بفارق 9 نقاط عن برشلونة متصدر الترتيب.
فيما يقع الفريق الأندلسي بالمركز الخامس برصيد 49 نقطة بفارق 8 نقاط عن المركز الرابع المؤهل لدوري أبطال أوروبا.
ق90+3: هيكتور بيلارين يسجل التعادل
ق66: لونين يتألق ويتصدى لتسديدة صاروخية من ريال بيتيس
ق61: تسديدة من بيلنجهام يتصدى لها حارس مرمى ريال بيتيس
ق54: هدف ملغي لريال مدريد
بداية الشوط الثاني
استراحة
ق44: خطيرة من ريال بيتيس وتصدى لها لونين
ق19: جووووووووووووووووووووووول فينيسيوس جونيور يسجل الأول لريال مدريد
ق8: خطيرة من كيليان مبابي وتمر أعلى مرمى ريال بيتيس
بداية المباراة