بحضور أبو ريدة.. منتخب مصر للناشئين يفوز على الجزائر تحضيرا لكأس إفريقيا

فاز منتخب مصر للناشئين على الجزائر بهدف نظيف، أحرزه آدم يوسف تحضيرا لبطولة كأس إفريقيا.

وسجل آدم يوسف الهدف الوحيد في الدقيقة 85 في المباراة الودية، التي أقيمت اليوم، على أحد ملاعب مشروع الهدف بمجمع المنتخبات الوطنية، بمدينة السادس من أكتوبر.

وأبدى حسين عبداللطيف، المدير الفني لمنتخب الناشئين، سعادته بالأداء والروح العالية والإصرار على الفوز حتى اللحظات الأخيرة، مؤكداً أن المباراة كانت أمام منافس قوي، وهو ما يزيد من الاستفادة الفنية من مثل هذه المباريات، في برنامج استعدادات الفراعنة الصغار لبطولة كأس الأمم الأفريقية المقبلة.

وشهدت المباراة اليوم، حضور هاني أبوريدة، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، وأحمد حسن، قائد منتخب مصر السابق.

الجدير بالذكر، أن منتخب مصر سيواجه الجزائر ودياً في مواجهة ثانية، يوم 27 أبريل الحالي.

وتنطلق منافسات بطولة كأس إفريقيا للناشئين المؤهلة لكأس العالم في المغرب في 13 مايو المقبل.