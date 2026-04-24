ذا جارديان: بشروط عديدة.. فيفا يدرس الموافقة على قرار إقامة مباريات الدوري خارج البلاد

يدرس فيفا الموافقة على فكرة إقامة مباراة واحدة من مسابقة الدوري خارج البلاد بدءا من الموسم المقبل.

وسبق أن حصل الدوريين الإيطالي والإسباني على الضوء الأخضر لإقامة مباراة خارج البلاد من المسابقة لكن لم تتم في النهاية.

وكان مقررا إقامة مباراة ميلان ضد كومو في أستراليا، وبرشلونة ضد فياريال في الولايات المتحدة الأمريكية.

ووفقا لصحيفة "ذا جارديان" فإن فيفا يفكر في الموافقة على إقامة مباراة واحدة في الموسم من المسابقات الدوري المحلية خارج البلاد بدءا من الموسم المقبل.

وسيكون الحد الأقصى للدولة المستضيفة هي 5 مباريات من الدوريات الأجنبية الأخرى.

وأشار التقرير إلى أن 5 مباريات حد أقصى، ستوضع كبند أساسي لأن أغلب الدوريات الأوروبية والأمريكية الجنوبية ستفكر في إقامة مبارياتها في أمريكا للاستفادة من عمليات بيع التذاكر.

وأوضح التقرير أن من أجل الموافقة على القرار لابد من موافقة جميع الأطراف بما فيها فيفا الذي يمتلك حق الرفض إذا كانت لديه مخاوف تتعلق باللاعبين مثل ضغط المباريات والسفر المفرط.

كما يشترط توزيع العوائد المالية على جميع الأطراف المعنية، وإثبات أن دوري الدولة المستضيفة لن يتضرر، وتقديم خطط تتيح لمشجعي الأندية حضور المباريات.

ويتعين على أي طلب الحصول على موافقة الاتحاد المحلي والقاري التابع له واتحاد كرة القدم للدولة المستضيفة وكذلك اتحادها القاري قبل رفع الطلب لفيفا.

وكشف التقرير أن هذه الخطوة تأتي ضد رغبة الدوري الإنجليزي.