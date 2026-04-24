كرة يد - بعدما حسم اللقب مبكرا.. الأهلي ينتصر على الزمالك في ختام دوري المحترفين

الجمعة، 24 أبريل 2026 - 20:27

كتب : FilGoal

الأهلي كرة يد

انتصر الأهلي في ختام الدوري المصري لكرة اليد بنتيجة 31-22 على الزمالك في الجولة الأخيرة من المرحلة النهائية.

وحسم الأهلي لقب الدوري بالفعل قبل جولتين على النهاية، مستفيدا من انتصاراته وتعثر الزمالك في النتائج.

وتفوق الأهلي في الشوط الأول بنتيجة 16-13، وفي الثاني استطاع توسيع الفارق في آخر مباريات الموسم المحلي.

وحقق الأهلي الفوز في المرحلة النهائية بواقع 14 انتصارا من 14 وحصد 42 نقطة بالعلامة الكاملة.

وحل الزمالك ثانيا برصيد 35 نقطة، فيما حصد سموحة المركز الثالث برصيد 24 نقطة.

وتقام المرحلة النهائية بمشاركة 8 فرق بنظام الدوري من دورين.

وتأهل كل فريق بنقاط من المرحلة الأولى وفقا لترتيب الفريق الأول والمرتبط.

وتوج الأهلي بلقبي السوبر المصري ودوري أبطال إفريقيا والدوري المصري هذا الموسم.

ويحمل الأهلي لقب الدوري 27 مرة وحسم لقب الدوري في آخر 4 مواسم.

