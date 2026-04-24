بعد أقل من شهرين على تعيينه.. ديميكليس مدرب الشهر بالدوري الإسباني

توج مارتن ديميكليس مدرب ريال مايوركا بجائزة أفضل مدرب في شهر إبريل بالدوري الإسباني.

وحصل ديميكليس على هذه الجائزة بعد مرور شهرين فقط على توليه تدريب ريال مايوركا.

ولعب مايوركا 3 مباريات في شهر إبريل بالدوري الإسباني ضد ريال مدريد، ورايو فايكانو وفالنسيا وحقق الفوز خلال مباراتين وتعادل مع الخفافيش.

وسجل مايوركا 6 أهداف خلال الثلاث مباريات واستقبل هدفان فقط.

ويحتل مايوركا المركز 15 في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 35 نقطة.

وانضم ديميكليس لمايوركا بداية شهر مارس.

وخاض مع مايوركا 6 مباريات حقق الفوز في 3 مباريات وتعادل في مباراتين وتلقى هزيمة واحدة.