بعد أقل من شهرين على تعيينه.. ديميكليس مدرب الشهر بالدوري الإسباني
الجمعة، 24 أبريل 2026 - 20:19
كتب : FilGoal
توج مارتن ديميكليس مدرب ريال مايوركا بجائزة أفضل مدرب في شهر إبريل بالدوري الإسباني.
مارتن ديميكليس
النادي : ريال مايوركا
وحصل ديميكليس على هذه الجائزة بعد مرور شهرين فقط على توليه تدريب ريال مايوركا.
ولعب مايوركا 3 مباريات في شهر إبريل بالدوري الإسباني ضد ريال مدريد، ورايو فايكانو وفالنسيا وحقق الفوز خلال مباراتين وتعادل مع الخفافيش.
وسجل مايوركا 6 أهداف خلال الثلاث مباريات واستقبل هدفان فقط.
ويحتل مايوركا المركز 15 في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 35 نقطة.
وانضم ديميكليس لمايوركا بداية شهر مارس.
وخاض مع مايوركا 6 مباريات حقق الفوز في 3 مباريات وتعادل في مباراتين وتلقى هزيمة واحدة.
