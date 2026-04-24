انتهت في الدوري - الإسماعيلي (0)-(2) مودرن سبورت.. 3 نقاط ثمينة

يقدم لكم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة الإسماعيلي ضد مودرن سبورت بمسابقة الدوري.

ويلعب الإسماعيلي أمام مودرن سبورت بعد قليل ضمن الجولة السادسة من المرحلة النهائية للدوري (مجموعة تحديد الهابطين).

لمتابعة مباراة الإسماعيلي أمام مودرن سبورت دقيقة بدقيقة من هنا.

نهاية المباراة

ق90+1 أرنولد إيبا يسجل الهدف الثاني لنادي مودرن

ق84 نادر فرج يهدر فرصة تسجيل هدف التعادل بعد انفراد تام بالمرمى

ق57 أمين عمر يشهر البطاقة الحمراء في وجه خالد النبريصي مهاجم الإسماعيلي.

.........................

نهاية الشوط الأول

ق45 توقف اللعب واستدعاء سيارة الإسعاف بعد تدخل مشترك بين مخلوف وخطاري وسقوط الثنائي.

ق44 مصطفى مخلوف حارس مودرن سبورت يمنع هدف محقق ويتصدى لفرصة خطيرة من محمد خطاري

ق15 محمد عمار مدافع الإسماعيلي يسجل بالخطأ في مرماه بضربة رأسية