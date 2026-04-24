كادينا سير: توتر مع أربيلوا يضع سيبايوس على أعتاب الرحيل عن ريال مدريد

كشفت إذاعة كادينا سير عن موقف داني سيبايوس لاعب ريال مدريد وخلافه مع ألفارو أربيلوا مدرب الفريق.

وبحسب ما كشفته الإذاعة فإن سيبايوس يعيش وضعا معقدا داخل الفريق، بعدما ابتعد عن المشاركة لأسباب فنية، رغم شعوره بأنه يستحق دقائق لعب أكثر هذا الموسم.

ووفقا للإذاعة يغيب سيبايوس عن قائمة ريال مدريد اليوم الجمعة لقرار فني بسبب خلافه مع المدرب.

وأشارت الإذاعة إلى أن اللاعب كان يعاني من موسم صعب، مع تذبذب في مشاركاته، ما زاد من حدة التوتر بين الطرفين، خاصة مع قناعة اللاعب بأنه لم يحصل على التقدير الكافي داخل الفريق.

وينتظر ريال مدريد العروض التي ستقدم لسيبايوس الصيف المقبل للنظر في أفضل عرض مقدم للاعب واختيار الأفضل للطرفين.

وانضم سيبايوس إلى ريال مدريد صيف 2017، وينتهي عقده صيف 2027.

وخاض سيبايوس مع ريال مدريد الموسم الحالي في 22 مباراة ولم يسجل أو يصنع أهداف.

ووصلت إجمالي مشاركاته مع ريال مدريد إلى 214 مباراة مسجلا 7 أهداف وصنع 16 آخرين.

وضمت قائمة ريال مدريد لمواجهة بيتيس

الحراس: أندري لونين - سيرجيو ميستري - خافي نافارو.

الدفاع: داني كارباخال - دافيد ألابا - ترينت ألكسندر أرنولد - ألفارو كاريراس – راؤول أسينسيو - فران جارسيا - أنطونيو روديجير - فيرلان ميندي - دين هاوسن – دييجو أجوادو.

الوسط: جود بيلينجهام - إدواردو كامافينجا - فيديريكو فالفيردي - خورخي سيستيرو - تياجو بيتارش - مانويل أنخل.

الهجوم: فينيسيوس جونيور - كيليان مبابي - جونزالو جارسيا - براهيم دياز - فرانكو ماستانتونو.

ويحتل ريال مدريد المركز الثاني برصيد 73 نقطة بفارق 9 نقاط عن برشلونة متصدر الترتيب.

فيما يحتل الفريق الأندلسي المركز الخامس برصيد 49 نقطة بفارق 8 نقاط عن المركز الرابع المؤهل لدوري أبطال أوروبا.