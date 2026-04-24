جوراديولا: اللاعبون الذين لا يلعبون كثيرا ليسوا سعداء.. ولا نريد المخاطرة بـ رودري

الجمعة، 24 أبريل 2026 - 18:23

كتب : FilGoal

عمر مرموش - مانشستر سيتي - بيب جوارديولا

أعرب بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي عن تفهمه لغضب بعض لاعبي فريقه بسبب عدم المشاركة في المباريات.

ويلعب مانشستر سيتي ضد ساوثامبتون مساء السبت ضمن نصف نهائي كأس رابطة المحترفين الإنجليزية.

وقال جوارديولا في مؤتمر صحفي: "اللاعبون الذين لا يلعبون كثيرا ليسوا سعداء كما ينبغي. الآن علينا التركيز على مباراة الغد ضد ساوثامبتون وأن نختار التشكيلة المناسبة، وكيفية تجهيز اللاعبين بعد المباراتين الأخيرتين الشاقتين للغاية".

وأضاف "لا نريد المخاطرة بـ رودري، لأنه إذا أُصيب فسنخسره في المباريات القادمة. إنه لاعب مهم للغاية".

وأتم تصريحاته "أعيش يوما بيوم مع مانشستر سيتي. الآن، لا يهم الأرقام أو الإحصائيات، بل يهم مدى استمتاعنا، أو ما نستمتع به، أو ما سنستمتع به مستقبلا. هذا هو المهم".

ويلعب مانشستر سيتي الذي يضم بين صفوفه الدولي المصري عمر مرموش ضد ساوثامبتون في نصف النهائي الأول.

بينما يلعب تشيلسي ضد ليدز يونايتد في نصف النهائي الثاني.

وتقام مباراة سيتي ضد ساوثامبتون في السادسة والربع من مساء يوم السبت 25 أبريل على ملعب ويمبلي.

فيما يقام لقاء تشيلسي وليدز على الملعب نفسه يوم الأحد 26 أبريل في الرابعة مساء.

وكان مانشستر سيتي أقصى ليفربول من ربع النهائي بعد الفوز عليه برباعية دون رد.

وفاز تشيلسي على بورت فايل، بينما تغلب ساوثامبتون على أرسنال. وليدز فاز على وست هام يونايتد بركلات الترجيح.

جوارديولا ساوثامبتون عمر مرموش
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت كرة يد - الأهلي (31)-(22) الزمالك.. الأهلي يحسم قمة الختام 2 إبراهيم حسن يكشف لـ في الجول تفاصيل إصابة محمد صلاح.. ومدة غيابه 3 في الجول يكشف 3 آراء داخل مجلس الأهلي حول مصير الجهاز الفني بعد الخسارة من بيراميدز 4 إبراهيم عادل: لهذا السبب بيراميدز يلعب ضد الأهلي أشرس من الزمالك.. وكنا نستحق الدوري
/articles/527892/جوراديولا-اللاعبون-الذين-لا-يلعبون-كثيرا-ليسوا-سعداء-ولا-نريد-المخاطرة-بـ-رودري