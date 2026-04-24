مؤتمر هاو: فولتماده وويسا لا يشاركان بسبب مستوى مهاجمينا

انتقد إيدي هاو المدير الفني لنيوكاسل مستوى نيك فولتماده بالإضافة إلى يوان ويسا في التدريبات.

ويستعد نيوكاسل لمواجهة منافسه أرسنال في المباراة التي ستجمعهما في الجولة 34 ضمن منافسات الدوري الإنجليزي السبت المقبل.

وقال المدرب الإنجليزي خلال المؤتمر الصحفي: "سبب عدم مشاركة نيك فولتماده؟ لأن مهاجمينا يقدمون مستويات جيدة، أنتوني جوردون لعب كمهجام أمام تشيلسي وسندرلاند، كما أن ويل أوسولا شغل مركز المهاجم وسجل أهدافا، لذلك القرار صعب، يجب أن أكافئ اللاعبين على ما يقدمونه".

وأضاف "على فولتماده أن يحاول تقديم نفس الشيء وتسجيل الأهداف التي نحتاجها".

وأتم "الثنائي فولتماده ويوان ويسا يجب أن يثبت نفسه في التدريبات لأن هذه الطريقة الوحيدة لاختيار اللاعبين الأساسيين وقياس مدى التزامهم وقدرتهم على تجاوز خيبة الأمل الشخصية من أجل الفريق والعودة للقتال مجددا".

ويحتل نيوكاسل المركز الـ 14 في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 42 نقطة.

ويتواجد أرسنال في وصافة الترتيب بالتساوي مع مانشستر سيتي برصيد 70.

ولعب مانشستر سيتي مباراة أقل من أرسنال.