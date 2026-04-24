مؤتمر فليك: إصابة يامال ليست سهلة.. وخيتافي خصم معقد

الجمعة، 24 أبريل 2026 - 16:54

كتب : FilGoal

تحدث هانز فليك مدرب برشلونة عن إصابة لامين يامال جناح الفريق، وذلك خلال المؤتمر الصحفي قبل مواجهة خيتافي في الدوري الإسباني.

ويستعد برشلونة لمواجهة خيتافي غدا السبت في إطار الجولة 32 من الدوري الإسباني على ملعب "كولسيوم" في مدريد.

وقال فليك في المؤتمر عن إصابة لامين يامال: "إنها وضعية ليست سهلة، عليه أن يعرف كيف يدير هذه الأمور ويتعلم منها، سيبدأ برنامج للتعافي قريبا، ويجب أن يدرك أنها أول إصابة عضلية له".

وواصل "لن يتمكن من المشاركة في المتبقي من الموسم لكنه سيكون جاهزا لكأس العالم، لكنني مقتنع بأنه سيعود أقوى".

وعن لحظة شعوره بالإصابة قال: "شعر بشيء قبل تنفيذ ركلة الجزاء، لكنه اعتقد أنه ليس خطيرا وقرر تحمل المسؤولية، ربما ساءت الحالة بعد ذلك، لم يتعرض من قبل لإصابة عضلية، وهو صغير جدا، وهذه ستكون تجربة ليتعلم كيف يفسر إشارات جسده".

وتحدث عن الضغط الذي يمر به اللاعب وقال: "منذ بداية ظهوره مع الفريق الأول وهو تحت ضغط كبير، بالنسبة لي، في عمر 18 عاما، هو يقدم أداءً رائعا جدا، ما أراه وأقدره أنه كان في مستوى رائع، هو ناضج جدًا مقارنة بعمره ويعرف ما يريد".

وواصل "الإصابة تؤثر عليه، وهذا أمر طبيعي، لكن يجب التركيز على التعافي، وهذا ما يريد القيام به، أتمنى له الشفاء العاجل وأن يعود لمستواه ويقدم كأس عالم رائع".

وأعلن نادي برشلونة تفاصيل إصابة لامين يامال التي تعرض لها خلال مواجهة سيلتا فيجو ضمن منافسات الدوري الإسباني.

وكشف نادي برشلونة عن نهاية موسم لامين يامال بعد الإصابة التي تعرض لها وغيابه عن الست مباريات المتبقية (طالع التفاصيل).

وعن مواجهة خيتافي قال: "اللعب ضد خيتافي صعب، فهم يدافعون بشكل جيد جدا، إذا نظرت إلى آخر 10 مباريات، لكانوا في المركز الثاني".

وأتم "لقد قدموا أداءً كبيرا ولديهم فلسفتهم، الأهم بالنسبة لنا هو الحفاظ على الإيقاع المناسب وعدم ارتكاب الأخطاء".

ويحتل برشلونة المركز الأول في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 82 نقطة ويبتعد الفريق عن ريال مدريد صاحب المركز الثاني بفارق 9 نقاط، فيما يتواجد خيتافي بالمركز السادس برصيد 44 نقطة.

