إنريكي: أدير دقائق اللاعبين لكأس العالم؟ لا يهمني إلا باريس سان جيرمان

الجمعة، 24 أبريل 2026 - 16:49

كتب : FilGoal

لويس إنريكي - باريس سان جيرمان

رفض لويس إنريكي مدرب باريس سان جيرمان التفكير في عدد دقائق لاعبي فريقه من أجل ضمان مشاركتهم في كأس العالم 2026.

وينافس باريس سان جيرمان على لقب الدوري الفرنسي ودوري أبطال أوروبا في الشهر الأخير من الموسم.

وقال المدرب الإسباني في المؤتمر الصحفي لمواجهة أنجيه: "هل سأدير عدد دقائق لاعبي فريقي من أجل كأس العالم؟ أنا مدرب باريس سان جيرمان، لا يهمني أي شيء آخر، ما عليّ إدارته هو وضع باريس سان جيرمان. وهذا أمر واضح".

وربط البعض الأمر بإعادة لوكاس شوفالييه حارس الفريق الفرنسي للمشاركة في المباريات بعد غيابه مؤخرا بسبب الإصابة وتراجع مستواه.

وأضاف إنريكي عن المنافسة هذا الموسم: "الأمر كما كان في العام الماضي. كان الفارق بيننا وبين صاحب المركز الثاني أكبر في العام الماضي، ولانس يلاحقنا مباشرة هذا العام، لكننا ما زلنا مُلزمين بالسعي للفوز. هذا هو الحال بالنسبة لفريق مثلنا. نحن معتادون على اللعب بهذا الطموح".

وأردف "لدينا مسار، مسار معقد. هناك مباريات كثيرة، لكننا نستمتع بهذا الجدول. سواء فزنا أو خسرنا أمام ليون، لن يتغير شيء. لا يمكنني تغيير مسار الفريق بمجرد الخسارة أو الفوز".

وأتم "أصعب شيء هو الوصول إلى المباراة بأفضل تشكيل، ومحاولة التحكم فيما نستطيع التحكم فيه. نحن نعرف المباريات المهمة للفوز بالدوري والوصول لنهائي دوري أبطال أوروبا".

ويتصدر باريس سان جيرمان ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 66 نقطة بفارق 4 نقاط عن لانس الوصيف قبل 5 مباريات على نهاية الموسم.

فيما يستعد للقاء بايرن ميونيخ في منتصف الأسبوع المقبل في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا الذي يحمل لقبه.

وحسم الفريق الباريسي لقب الدوري الموسم الماضي قبل 6 جولات على النهاية عكس الموسم الحالي.

وفي نهائي دوري أبطال أوروبا اكتسح خصمه إنتر بخماسية دون رد في أكبر نتيجة في نهائي المسابقة بالنظام الحديث.

