في الجول يكشف رسالة أوسكار رويز لطاقم حكام الزمالك وبيراميدز.. وموقفه من قرارات المباراة

بعث الكولومبي أوسكار رويز رئيس لجنة الحكام، برسالة إلى طاقم حكام مباراة الزمالك وبيراميدز.

وأدار طاقم تحكيم مصري بقيادة محمد الغازي، مباراة الزمالك وبيراميدز التي انتهت بفوز الفريق الأبيض بهدف نظيف.

وعلم FilGoal.com، أن أوسكار رويز بعث رسالة لطاقم التحكيم جاء محتواها: "أود أهنئكم على الالتزام والاحترافية التي ظهرتم بها بجانب أيضا الدفاع عن التحكيم المصري بنزاهة."

وأضاف "تم إدارة المباراة بمسؤولية كبيرة وحافظتم على صورة التحكيم المصري."

كما قام أوسكار رويز بتأييد كافة قرارات طاقم التحكيم في المباراة، حسبما علم FilGoal.com

وأدار المباراة محمد الغازي كحكم ساحة، فيما عاونه محمود أبو الرجال ويوسف البساطي حكمين مساعدين، ومحمد العتباني حكما رابعا.

وتواجد على تقنية الفيديو محمد الشناوي، وعاونه أحمد حسام طه ومحمود دسوقي.

وابتعد الزمالك بصدارة الدوري برصيد 49 نقطة، فيما بقي بيراميدز ثانيا بـ 44 نقطة، نفس رصيد الأهلي الذي يحل ثالثا بفارق الأهداف.

ويلتقي في الجولة المقبلة الزمالك أمام إنبي، فيما يصطدم بيراميدز والأهلي في قمة الجولة الرابعة.