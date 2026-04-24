وزير الخارجية الأمريكي: لن نمنع إيران من المشاركة في كأس العالم.. ولكن

رحب ماركو روبيو وزير الخارجية الأمريكي، بمشاركة منتخب إيران في كأس العالم.

وحامت الشكوك حول مشاركة إيران في المونديال الذي تستضيفه الولايات المتحدة وكندا والمكسيك الصيف المقبل، بسبب حربها مع الولايات المتحدة.

وقال روبيو في تصريحات عبر وكالة رويترز: "لا يوجد في الولايات المتحدة الأمريكية ما يمنع قدوم منتخب إيران للمشاركة في كأس العالم."

وأضاف "المشكلة مع إيران لن تكمن في الرياضيين، بل في الأشخاص الآخرين الذي قد يرغبون في اصطحابهم معهم والذي تربط بعضهم صلات بالحرس الثوري الإيراني، لن نتمكن من السماح لهم بالدخول."

وتابع "أي شخص يعتبر إرهابياً ويتظاهر بأنه صحفي أو مدرب رياضي لن يُسمح له بدخول البلاد."

وأتم وزير الخارجية الأمريكي حديثه بالرد على إمكانية مشاركة إيطاليا بدلا من إيران، قائلاً "تكهنات تستند إلى فكرة أن إيران قد تنسحب وليس منعها من المشاركة."

وتحدثت تقارير عن إمكانية مشاركة المنتخب الإيطالي بدلا من إيران حال انسحابها.

وأكد جياني إنفانتينو في تصريحات سابقة نقلتها وكالة أسوشيتد برس مشاركة إيران: "المنتخب الإيراني سيشارك في كأس العالم بالتأكيد، نأمل أنه بحلول ذلك الوقت، بالطبع، أن يكون الوضع سلميا".

وينطلق كأس العالم 2026 يوم 11 يونيو وينتهي 11 يوليو.

ويتواجد منتخب إيران في المجموعة السابعة إلى جانب بلجيكا، ومصر، ونيوزيلندا.

ويستهل منتخب إيران مشواره بمواجهة نيوزيلندا، قبل أن يلاقي بلجيكا، ثم يختتم دور المجموعات بمواجهة محمد صلاح رفقة منتخب مصر.