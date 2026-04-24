بعد غياب 3 مواسم.. الزمالك يكفيه الفوز في مباراتين للتأهل رسميا لدوري أبطال إفريقيا

الجمعة، 24 أبريل 2026 - 11:11

كتب : FilGoal

حسام عبد المجيد - الزمالك - شيكو بانزا

اقترب نادي الزمالك بشدة من التأهل لدوري أبطال إفريقيا الموسم المقبل.

ولم يشارك الزمالك في دوري الأبطال منذ موسم 2022 - 2023.

وودع الزمالك وقتها البطولة من دور المجموعات بعد حلوله ثالثا خلف الترجي التونسي وشباب بلوزداد الجزائري.

ويحتاج الزمالك إلى الفوز في مباراتين فقط من مبارياته الأربع المقبلة ليضمن التأهل لدوري الأبطال دون النظر لنتائج منافسيه بيراميدز والأهلي.

ونجح الزمالك في الفوز على حساب بيراميدز بهدف نظيف سجله جوان بيزيرا، في الجولة الثانية لحساب مجموعة البطولة بالدوري.

ورفع الزمالك رصيده إلى 49 نقطة، متفوقا بفارق الأهداف عن ملاحقيه بيراميدز والأهلي على الترتيب، ولكل منهما 44 نقطة.

ويلتقي الزمالك في الجولات الأربع المقبلة أمام إنبي، والأهلي، وسموحة، وسيراميكا كليوباترا على الترتيب.

وفي حالة فوز الزمالك في مباراتين فقط، سيصل إلى 55 نقطة، وهو الرقم الذي لن يتجاوزه الأهلي وبيراميدز سويا.

ويلتقي الأهلي وبيراميدز في الجولة المقبلة ببطولة الدوري، يوم الإثنين المقبل.

ولا يمكن للأهلي وبيراميدز تجاوز 54 نقطة سويا في حالة تعادلهما بالمواجهة المباشرة والفوز بكافة المباريات، وبالتالي قد يكفي الزمالك أيضا الفوز في مباراتين للتتويج رسميا ببطولة الدوري في تلك الحالة.

وقد يصل أحد فريقي الأهلي أو بيراميدز إلى 56 نقطة فيما لن يتجاوز الآخر 53 نقطة كحد أقصى.

وينتظر الأهلي 4 مباريات أمام بيراميدز، والزمالك، وإنبي، والمصري.

فيما ينتظر بيراميدز 4 مواجهات أمام الأهلي، وإنبي، وسيراميكا كليوباترا، وسموحة.

