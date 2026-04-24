أول الخيارات البديلة.. هيثم حسن يشارك في تعادل ريال أوفييدو أمام فياريال

شارك هيثم حسن في مباراة فريقه ريال أوفييدو أمام فياريال بالدوري الإسباني.

وتعادل ريال أوفييدو أمام فياريال بهدف لكل فريق، في المباراة التي أقيمت بينهما في الجولة الـ 33 من الدوري الإسباني، على ملعب كارلوس تارتيري في مدينة أوفييدو.

تقدم نيكولاس بيبي لصالح فياريال في الدقيقة 13، لينتهي الشوط الأول بتقدم الضيوف.

وفي الشوط الثاني، سجل إلياس شعيرا هدف التعادل لصالح أوفييدو في الدقيقة 69.

ولم يبدأ هيثم حسن المباراة في التشكيل الأساسي، فيما حل في أول تبديلات فريقه في الدقيقة 71 للاعب الأرجنتيني تياجو فيرنانديز.

ورفع ريال أوفييدو رصيده إلى 28 نقطة في المركز الـ 20 والأخير بجدول ترتيب الدوري.

أما فياريال فرفع رصيده إلى 62 نقطة في المركز الثالث مبتعدا بفارق 5 نقاط أمام أتلتيكو مدريد أقرب ملاحقيه، قبل 6 جولات من النهاية.

ولعب هيثم حسن لأول مرة بقميص المنتخب المصري في توقف مارس الماضي.

وشارك حسن كبديل في مباراتي مصر أمام السعودية وإسبانيا.

اللاعب صاحب الـ 24 عاما، شارك هذا الموسم في 32، بواقع 31 مباراة في الدوري، ومباراة في كأس الملك.

وساهم حسن هذا الموسم بصناعة 3 أهداف في بطولة الدوري بواقع هدفين أمام ريال سوسيداد، وهدف أمام أوساسونا.

وانضم هيثم حسن إلى ريال أوفييدو في صيف 2024، ليقود الفريق للعودة إلى الدوري الإسباني.