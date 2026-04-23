ربيعة يشارك في فوز العين أمام البطائح والابتعاد بصدارة الدوري الإماراتي

فاز العين أمام البطائح بهدفين نظيفين في المباراة التي أقيمت بينهما يوم الخميس، ضمن الأسبوع الـ 23 من مسابقة الدوري الإماراتي.

سجل هدفي العين لابا كودجو في الدقيقة السادسة من ضربة جزاء، قبل أن يسجل لاعب البطائح مروان فهد حمزة الهدف الثاني للعين بالخطأ في مرماه من رأسية سكنت شباكه في الدقيقة 52.

وبتلك النتيجة واصل العين انفراده بصدارة ترتيب الدوري الإماراتي برصيد 59 نقطة.

وابتعد العين عن ملاحقه شباب الأهلي دبي بفارق 7 نقاط.

وشارك رامي ربيعة مدافع العين، أساسيا في تشكيل فريقه.

وانضم ربيعة إلى العين بعد نهاية الموسم المنقضي في صفقة انتقال حر.

ولعب مدافع العين هذا الموسم 20 مباراة في كافة البطولات سجل خلالهم هدفا وحيدا.

هدف ربيعة الوحيد هذا الموسم جاء في شباك شباب الأهلي دبي في الجولة الـ 22 ليقود فريقه للفوز 3-2 والانفراد بالصدارة.