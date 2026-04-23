ربيعة يشارك في فوز العين أمام البطائح والابتعاد بصدارة الدوري الإماراتي

الخميس، 23 أبريل 2026 - 23:41

كتب : FilGoal

رامي ربيعة مع العين الإماراتي

فاز العين أمام البطائح بهدفين نظيفين في المباراة التي أقيمت بينهما يوم الخميس، ضمن الأسبوع الـ 23 من مسابقة الدوري الإماراتي.

سجل هدفي العين لابا كودجو في الدقيقة السادسة من ضربة جزاء، قبل أن يسجل لاعب البطائح مروان فهد حمزة الهدف الثاني للعين بالخطأ في مرماه من رأسية سكنت شباكه في الدقيقة 52.

وبتلك النتيجة واصل العين انفراده بصدارة ترتيب الدوري الإماراتي برصيد 59 نقطة.

اللقب الأول لـ ربيعة؟ تحديد موعد نهائي كأس الرابطة الإماراتية ربيعة سجل بالكعب.. العين يقترب من لقب الدوري الإماراتي بفوز قاتل على شباب الأهلي دبي ربيعة ضد النني.. العين يفوز على يونايتد ويواجه الجزيرة في نهائي كأس رئيس الدولة

وابتعد العين عن ملاحقه شباب الأهلي دبي بفارق 7 نقاط.

وشارك رامي ربيعة مدافع العين، أساسيا في تشكيل فريقه.

وانضم ربيعة إلى العين بعد نهاية الموسم المنقضي في صفقة انتقال حر.

ولعب مدافع العين هذا الموسم 20 مباراة في كافة البطولات سجل خلالهم هدفا وحيدا.

هدف ربيعة الوحيد هذا الموسم جاء في شباك شباب الأهلي دبي في الجولة الـ 22 ليقود فريقه للفوز 3-2 والانفراد بالصدارة.

خلفا لـ رينارد.. جورجيوس دونيس مدربا لـ السعودية حتى 2027 حارس منتخب الجزائر يغيب عن كأس العالم 2026 الاتحاد الآسيوي يرفض إعادة مباراة شباب الأهلي وماتشيدا الياباني أبوظبي الرياضية: بينها إعادة المباراة.. الاتحاد الإماراتي يتقدم باعتراض رسمي دعما لشباب أهلي دبي كأس التحدي الآسيوي - عموري يصنع ثنائية ويقود الكويت إلى النهائي دوري أبطال آسيا 2 - كومان يقود النصر إلى النهائي بخماسية ضد الأهلي القطري شباب الأهلي الإماراتي يرفض مغادرة جدة أملا في إعادة نصف نهائي أبطال آسيا اتحاد الكرة الإماراتي يعلن تضامنه مع شباب الأهلي بعد أزمة نصف نهائي أبطال آسيا
خبر في الجول - رتوش أخيرة تفصل منتخب مصر عن مواجهة روسيا استعدادا لكأس العالم ساعة | منتخب مصر
أول الخيارات البديلة.. هيثم حسن يشارك في تعادل ريال أوفييدو أمام فياريال 2 ساعة | الدوري الإسباني
في الثواني الأخيرة.. شتوتجارت يخطف انتصارا مثيرا أمام فرايبورج ويتأهل نهائي كأس ألمانيا 3 ساعة | الكرة الأوروبية
قبل مواجهة إنبي.. الزمالك يمنح لاعبيه راحة من التدريبات يوم الجمعة 3 ساعة | الدوري المصري
ربيعة يشارك في فوز العين أمام البطائح والابتعاد بصدارة الدوري الإماراتي 3 ساعة | الوطن العربي
كرة طائرة - الأهلي يفوز على الكاميرون الرياضي في افتتاح مشواره ببطولة إفريقيا 3 ساعة | كرة طائرة
مؤتمر معتمد جمال: الزمالك لم يفز بالدوري بعد.. ولا أجد كلمات كافية لشكر الجماهير 3 ساعة | الدوري المصري
كما كشف في الجول.. الزمالك يعلن إصابة بنتايك بشد في العضلة الضامة 3 ساعة | الدوري المصري
الأكثر مشاهدة
1 انتهت الدوري المصري - الزمالك (1)-(0) بيراميدز.. الأبيض يبتعد في الصدارة 2 انتهت طريق الزمالك - أولمبيك آسفي (1)-(1) اتحاد العاصمة.. الفريق الجزائري إلى النهائي 3 انتهت الكونفدرالية - الزمالك (0)-(0) شباب بلوزداد.. الأبيض إلى النهائي 4 إبراهيم عادل: لهذا السبب بيراميدز يلعب ضد الأهلي أشرس من الزمالك.. وكنا نستحق الدوري
