كرة طائرة - الأهلي يفوز على الكاميرون الرياضي في افتتاح مشواره ببطولة إفريقيا

فاز الأهلي في أولى مبارياته ببطولة إفريقيا للأندية المقامة في رواندا، على حساب فريق الكاميرون الرياضي الكاميروني، بثلاثة أشواط دون مقابل.

وأقيمت المباراة داخل صالة BK Arena برواندا.

وتقدم الأهلي في الشوط الأول بنتيجة 25 - 11، وواصل تفوقه في الشوط الثاني الذي حسمه بنتيجة 25 - 16، قبل أن ينهي الشوط الثالث والمباراة بنتيجة 25 - 11.

ويلتقي الأهلي غدا في الثانية ظهرا بتوقيت القاهرة مع فريق بنك العدالة الكيني، في لقاء الجولة الثانية من مرحلة المجموعات.

وأوقعت القرعة الأهلي على رأس المجموعة الثانية، مع فرق الكاميرون الرياضي الكاميروني، وكيبلر الرواندي، وسبورتس الأوغندي، وإيه إس إنجيس الإيفواري، وبنك العدالة الكيني.

وأعلن جوردون مايفورث، المدير الفني للفريق الأول للكرة الطائرة رجال، قائمة الفريق المشاركة في بطولة إفريقيا للأندية رقم 47 المقرر إقامتها في رواندا، خلال الفترة من 20 أبريل الجاري إلى 3 مايو المقبل، وضمت القائمة 14 لاعبا.

وتضم قائمة رجال طائرة الأهلي كل من:

حسام يوسف وعبد الحليم عبو ومحمد عسران وحمادة عثمان ومحمد رمضان وعبد الرحمن سعودي وعبد الرحمن الحسيني ويوسف الصافي وزياد أسامة وحازم محمد وخوسيه ماسو وألكساندر بوتكو وحمزة الصافي وعمر شريف.

ويضم الجهاز الفني كل من: الأمريكي جوردون مايفورث مديرًا فنيًا، ومحمد السيد مدربًا عامًا، ومحمد الحسيني مدربًا مساعدًا، وعبد اللطيف عثمان المدير الإداري، وأحمد أسامة إداري الفريق، وإيهاب فخر الدين طبيب الفريق، وأسامة طعيمة وعبد الرحمن غانم إخصائيي التأهيل البدني، وإسلام محمدي إخصائي العلاج الطبيعي، وعبد الرحمن إبراهيم وأحمد رضا محللي الأداء، وحسام الدين عناية مخطط الأحمال، وهاني سعيد إخصائي التدليك.

ويعتبر الأهلي البطل التاريخي للمسابقة برصيد 16 لقبا ويليه الصفاقسي التونسي بستة ألقاب.

وحقق الأهلي المركز الثالث في النسخة الماضية بعد أن حقق لقب 2024.

ويتأهل حامل لقب البطولة إلى منافسات كأس العالم للأندية.