بعد تعافيه من الإصابة.. كريم فؤاد يشارك في جزء من التدريبات الجماعية لـ الأهلي

شارك كريم فؤاد ظهير النادي الأهلي في جزء من التدريبات الجماعية للفريق مساء اليوم الخميس استعدادا لمواجهة بيراميدز في الدوري المصري.

وغاب كريم فؤاد عن الفريق الأسابيع الأخيرة بعدما تعرض لإصابة في الركبة أمام المقاولون العرب في الجولة قبل الأخيرة من المرحلة الأولى في الدوري المصري.

وقال أحمد جاب الله طبيب الأهلي عن مشاركة كريم فؤاد في التدريبات: "مشاركة كريم فؤاد في المران الجماعي تأتي بشكل تدريجي ‏وفقا لبرنامج تأهيلي للعودة والمشاركة في المباريات، مع استمرار خضوعه لقياسات بدنية مستمرة".