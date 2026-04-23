بعد تعافيه من الإصابة.. كريم فؤاد يشارك في جزء من التدريبات الجماعية لـ الأهلي
الخميس، 23 أبريل 2026 - 22:59
كتب : FilGoal
شارك كريم فؤاد ظهير النادي الأهلي في جزء من التدريبات الجماعية للفريق مساء اليوم الخميس استعدادا لمواجهة بيراميدز في الدوري المصري.
كريم فؤاد
النادي : الأهلي
وغاب كريم فؤاد عن الفريق الأسابيع الأخيرة بعدما تعرض لإصابة في الركبة أمام المقاولون العرب في الجولة قبل الأخيرة من المرحلة الأولى في الدوري المصري.
وقال أحمد جاب الله طبيب الأهلي عن مشاركة كريم فؤاد في التدريبات: "مشاركة كريم فؤاد في المران الجماعي تأتي بشكل تدريجي وفقا لبرنامج تأهيلي للعودة والمشاركة في المباريات، مع استمرار خضوعه لقياسات بدنية مستمرة".
وعاد الفريق إلى استئناف تدريباته على ملعب مختار التتش بالجزيرة، بعد أن حصل اللاعبون على راحة عقب مباراة زد الودية التي أقيمت مساء الإثنين الماضي، في إطار الاستعداد لمباريات المرحلة المقبلة من بطولة الدوري.
وخاض كريم فؤاد مع الأهلي الموسم الحالي في 8 مباريات بدون مساهمات.
ويستعد الأهلي لمواجهة بيراميدز في الجولة الرابعة من مرحلة الحسم في الدوري المصري الإثنين المقبل.
ويحتل الأهلي المركز الثالث برصيد 44 نقطة وبنفس الرصيد يتساوى بيراميدز في عدد النقاط بجدول ترتيب الدوري المصري، ويبتعد الفريقان عن الزمالك متصدر الدوري بفارق 5 نقاط.