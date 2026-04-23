خلفا لـ رينارد.. جورجيوس دونيس مدربا لـ السعودية حتى 2027

الخميس، 23 أبريل 2026 - 21:18

كتب : FilGoal

جورجيوس دونيس

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم تعيين جورجيوس دونيس مدربا جديدا لمنتخب السعودية خلفا لهيرفي رينارد.

ووقع الاتحاد السعودي لكرة القدم اليوم الخميس، عقدا مع جورجيو ليتولى قيادة منتخب السعودية حتى يوليو2027.

وقام الاتحاد السعودي بإنهاء علاقته مع الفرنسي هيرفي رينارد بعد تسوية العلاقة التعاقدية بين الطرفين (

طالع التفاصيل).

وخاض دوليس عددا من المحطات التدريبية مع الأندية الأوروبية والمحلية أبرزها إيك أثينا وباوك اليونانيين، فيما يملك خبرة تدريبية واسعة في دوري روشن السعودي مع أندية الهلال والوحدة والفتح، بالإضافة إلى تجربته الأخيرة مع نادي الخليج، ما يعزز من سرعة انسجامه مع المرحلة المقبلة.

وحقق دونيس عددا من الإنجازات خلال مسيرته التدريبية، أبرزها الدوري القبرصي 2013-2014، وكأس قبرص 2013-2014، وكأس خادم الحرمين الشريفين 2015 وكأس ولي العهد 2015-2016 بالإضافة إلى كأس السوبر السعودي 2015.

يذكر أن الاتحاد السعودي لكرة القدم سيعقد مؤتمرا صحافيا بحضور الجهاز الفني للمنتخب في الرياض، قبل مغادرة بعثة المنتخب إلى معسكره الإعدادي الأخير في الولايات المتحدة الأمريكية استعدادا للمشاركة في كأس العالم 2026.

ويقع منتخب السعودية في المجموعة الثامنة والتي تضم كل من: إسبانيا، وكاب فيردي، وأوروجواي، ولمعرفة باقي المجموعات (طالع التفاصيل).

وسينطلق كأس العالم 2026 11 يونيو المقبل وتقام مباراة الافتتاح بين المكسيك وجنوب إفريقيا وهو افتتاح مكرر لكأس العالم 2010 في بلاد البافانا بافانا.

