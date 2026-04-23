الدوري المصري - موعد مباراة بيراميدز ضد الأهلي.. والقناة الناقلة والمعلق

الخميس، 23 أبريل 2026 - 22:10

كتب : FilGoal

الأهلي ضد بيراميدز

يواجه بيراميدز منافسه الأهلي في الجولة الرابعة من مرحلة حسم لقب الدوري المصري.

ويحتل بيراميدز المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري برصيد 44 نقطة.

فيما يحل الأهلي في المركز الثالث بجدول الترتيب برصيد 44 نقطة.

وخسر بيراميدز أمام الزمالك بهدف نظيف في الجولة الثالثة، فيما لم يخض الأهلي مباراة بالجولة الثالثة "باي".

وحقق بيراميدز الفوز على حساب الأهلي بهدفين نظيف في مباراة الدور الاول التي أقيمت بين الفريقين، سجلهما وليد الكرتي.

موعد مباراة بيراميدز أمام الأهلي

تقام المباراة الإثنين 27 أبريل.

وتذاع المباراة عبر قناة أون سبورت.

وتنطلق المباراة في تمام الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة.

ويعلق على اللقاء مؤمن حسن.

