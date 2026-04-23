الدوري المصري - موعد مباراة بيراميدز ضد الأهلي.. والقناة الناقلة
الخميس، 23 أبريل 2026 - 22:10
كتب : FilGoal
يواجه بيراميدز منافسه الأهلي في الجولة الرابعة من مرحلة حسم لقب الدوري المصري.
ويحتل بيراميدز المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري برصيد 44 نقطة.
فيما يحل الأهلي في المركز الثالث بجدول الترتيب برصيد 44 نقطة.
وخسر بيراميدز أمام الزمالك بهدف نظيف في الجولة الثالثة، فيما لم يخض الأهلي مباراة بالجولة الثالثة "باي".
وحقق بيراميدز الفوز على حساب الأهلي بهدفين نظيف في مباراة الدور الاول التي أقيمت بين الفريقين، سجلهما وليد الكرتي.
موعد مباراة بيراميدز أمام الأهلي
تقام المباراة الإثنين 27 أبريل.
وتذاع المباراة عبر قناة أون سبورت.
وتنطلق المباراة في تمام الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة.
مؤتمر معتمد جمال: الزمالك لم يفز بالدوري بعد.. ولا أجد كلمات كافية لشكر الجماهير كما كشف في الجول.. الزمالك يعلن إصابة بنتايك بشد في العضلة الضامة بيراميدز يعلن تفاصيل إصابة قطة.. وموعد الجراحة بعد تعافيه من الإصابة.. كريم فؤاد يشارك في جزء من التدريبات الجماعية لـ الأهلي محمد إسماعيل يغيب عن لقاء إنبي عرض هدف الزمالك عبر هاتفه.. مؤتمر يورشيتش: لا يمكن لعب الكرة في ظل هذا التحكيم 7 مباريات بلا هزيمة.. المحلة يخطف نقطة أمام بتروجت ويقترب من رقم قياسي الدوري المصري - موعد مباراة الزمالك ضد إنبي.. والقناة الناقلة
