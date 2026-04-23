الدوري المصري - موعد مباراة بيراميدز ضد الأهلي.. والقناة الناقلة

الخميس، 23 أبريل 2026 - 22:10

كتب : FilGoal

الأهلي ضد بيراميدز

يواجه بيراميدز منافسه الأهلي في الجولة الرابعة من مرحلة حسم لقب الدوري المصري.

ويحتل بيراميدز المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري برصيد 44 نقطة.

فيما يحل الأهلي في المركز الثالث بجدول الترتيب برصيد 44 نقطة.

أخبار متعلقة:
الإنذار التاسع.. أحمد سامي يغيب عن لقاء بيراميدز ضد الأهلي الخطيب يكرم الطفل سليم وعائلته بمقر الأهلي بعد لقطته خلال بطولة إفريقيا لسيدات الطائرة في الجول يكشف سبب غياب بنتايك عن لقاء بيراميدز

وخسر بيراميدز أمام الزمالك بهدف نظيف في الجولة الثالثة، فيما لم يخض الأهلي مباراة بالجولة الثالثة "باي".

وحقق بيراميدز الفوز على حساب الأهلي بهدفين نظيف في مباراة الدور الاول التي أقيمت بين الفريقين، سجلهما وليد الكرتي.

موعد مباراة بيراميدز أمام الأهلي

تقام المباراة الإثنين 27 أبريل.

وتذاع المباراة عبر قناة أون سبورت.

وتنطلق المباراة في تمام الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة.

الأهلي الدوري بيراميدز موعد مباراة بيراميدز المقبلة
نرشح لكم
مؤتمر معتمد جمال: الزمالك لم يفز بالدوري بعد.. ولا أجد كلمات كافية لشكر الجماهير كما كشف في الجول.. الزمالك يعلن إصابة بنتايك بشد في العضلة الضامة بيراميدز يعلن تفاصيل إصابة قطة.. وموعد الجراحة بعد تعافيه من الإصابة.. كريم فؤاد يشارك في جزء من التدريبات الجماعية لـ الأهلي محمد إسماعيل يغيب عن لقاء إنبي عرض هدف الزمالك عبر هاتفه.. مؤتمر يورشيتش: لا يمكن لعب الكرة في ظل هذا التحكيم 7 مباريات بلا هزيمة.. المحلة يخطف نقطة أمام بتروجت ويقترب من رقم قياسي الدوري المصري - موعد مباراة الزمالك ضد إنبي.. والقناة الناقلة
أخر الأخبار
كرة طائرة - الأهلي يفوز على الكاميرون الرياضي في افتتاح مشواره ببطولة إفريقيا 13 دقيقة | كرة طائرة
مؤتمر معتمد جمال: الزمالك لم يفز بالدوري بعد.. ولا أجد كلمات كافية لشكر الجماهير 15 دقيقة | الدوري المصري
كما كشف في الجول.. الزمالك يعلن إصابة بنتايك بشد في العضلة الضامة 23 دقيقة | الدوري المصري
بيراميدز يعلن تفاصيل إصابة قطة.. وموعد الجراحة 27 دقيقة | الدوري المصري
بعد تعافيه من الإصابة.. كريم فؤاد يشارك في جزء من التدريبات الجماعية لـ الأهلي 33 دقيقة | الكرة المصرية
محمد إسماعيل يغيب عن لقاء إنبي 42 دقيقة | الدوري المصري
عرض هدف الزمالك عبر هاتفه.. مؤتمر يورشيتش: لا يمكن لعب الكرة في ظل هذا التحكيم 55 دقيقة | الدوري المصري
7 مباريات بلا هزيمة.. المحلة يخطف نقطة أمام بتروجت ويقترب من رقم قياسي ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت الدوري المصري - الزمالك (1)-(0) بيراميدز.. الأبيض يبتعد في الصدارة 2 انتهت طريق الزمالك - أولمبيك آسفي (1)-(1) اتحاد العاصمة.. الفريق الجزائري إلى النهائي 3 انتهت الكونفدرالية - الزمالك (0)-(0) شباب بلوزداد.. الأبيض إلى النهائي 4 إبراهيم عادل: لهذا السبب بيراميدز يلعب ضد الأهلي أشرس من الزمالك.. وكنا نستحق الدوري
/articles/527851/الدوري-المصري-موعد-مباراة-بيراميدز-ضد-الأهلي-والقناة-الناقلة