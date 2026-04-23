"شطب وتكوين منتخب 2010 والموافقة على مشروع جديد".. اتحاد الكرة يصدر 10 قرارات

الخميس، 23 أبريل 2026 - 19:56

كتب : محمد جمال

هاني أبو ريدة - رئيس اتحاد الكرة

أعلن اتحاد الكرة تكوين منتخب الناشئين مواليد 2010 للمشاركة في بطولة شمال إفريقيا المؤهلة لكأس الأمم.

وكشف اتحاد الكرة في بيان رسمي عن اعتماد تشكيل الجهاز الفني خلال جلسته المقبلة.

وعقد اتحاد الكرة اجتماعه اليوم، والذي شهد 10 قرارات.

أخبار متعلقة:
وجاءت قرارات اجتماع مجلس إدارة اتحاد الكرة كالتالي:

1 - الموافقة على لائحة شئون اللاعبين بعد تعديلها وتحديثها وفقا للوائحالاتحاد الدولي لكرة القدم، على أن يتم نشرها خلال شهر مايو 2026.

2 - الموافقة على برنامج إعداد منتخب مواليد 2009 المشارك في بطولة أفريقيا المؤهلة لكأس العالم، والمقررة إقامتها بالمغرب مايو المقبل على أن يترأس البعثة، وليد درويش، عضو مجلس الإدارة.

3 - الموافقة على برنامج إعداد منتخب مواليد 2007، وإقامة مباريات ودية أمام منتخبي عمان وروسيا، خلال شهري مايو ويونيو.

4 - الموافقة على إنشاء شركة خدمات رياضية تابعة للاتحاد، بما يتماشى مع توجهات وزارة الشباب والرياضة

5 - اعتماد لائحة مكافآت منتخبات الناشئين والشباب والكرة النسائية، بما يتناسب مع المشاركات في البطولات المختلفة، والتأهل إلى كأس العالم، وتحقيق النتائج المميزة.

6 - الموافقة على تكوين منتخب مواليد 2010، للمشاركة في بطولة شمال أفريقيا المؤهلة لبطولة أفريقيا، خلال شهر أكتوبر المقبل على أن يتم اعتماد تشكيل الجهاز الفني خلال الجلسة المقبلة.

7 - تشكيل لجنة برئاسة خالد الدرندلي، نائب رئيس الاتحاد، لإنهاء إجراءات التعاقد مع الشركة المتحدة للرياضة لحقوق الرعاية والتسويق الخاصة بالاتحاد خلال الفترة من 2026 إلى 2030.

8 - الموافقة على المشاركة في بطولة أمم أفريقيا للمدارس 2027.

9 - الموافقة من حيث المبدأ على المشروع المقدم من الدكتور محمد أبو العلا، بإنشاء مركز طبي متخصص في علاج إصابات الملاعب وتأهيل الكوادر الطبية العاملة في مجال كرة القدم.

10 - قرر مجلس إدارة الاتحاد شطب سامح فتحي علي حسن، إداري نادي المجموعات العلمية، من سجلات الاتحاد المصري لكرة القدم.

وجاء في ختام بيان اتحاد الكرة "يهيب الاتحاد المصري لكرة القدم بجميع عناصر اللعبة، الالتزام باللوائحوالقوانين المنظمة، وعدم الخروج على النص أو تجاوز القيم الرياضية مؤكدًا أن أي مخالفة ستواجه بالعقوبات المقررة، حفاظا على انضباط المنظومة، ولتظل كرة القدم مصدر سعادة لجماهيرها، وتبقى المسابقات المصرية نموذجا يحتذى به على المستويين العربي والقاري."

اتحاد الكرة
/articles/527845/شطب-وتكوين-منتخب-2010-والموافقة-على-مشروع-جديد-اتحاد-الكرة-يصدر-10-قرارات