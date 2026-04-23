انتهت الدوري المصري - الزمالك (1)-(0) بيراميدز.. الأبيض يبتعد في الصدارة

الخميس، 23 أبريل 2026 - 19:24

كتب : FilGoal

بيزيرا - محمد حمدي

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة الزمالك ضد بيراميدز في قمة الجولة الثالثة من مرحلة المنافسة على اللقب لـ الدوري المصري.

ويحل بيراميدز ضيفا على الزمالك في استاد القاهرة في الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة.

ويتصدر الزمالك الترتيب برصيد 46 نقطة من 21 مباراة، فيما يأتي بيراميدز ثانيا برصيد 44 نقطة من 21 مباراة.

أخبار متعلقة:
ويحتل الأهلي المركز الثالث برصيد 44 نقطة من 22 مباراة ويليه سيراميكا كليوباترا برصيد 43 نقطة من 23 مباراة.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنـــــــــــــــــــــــــــــا.

--

انتهت

ق 90+1: بانزا يحسمها الثاني بعد عرضية منسي

ق 89: مشاركة أحمد ربيع بدلا من السعيد

ق 84: جووول بيزيرا يسجل من عرضية بانزا

ق 78: بينية من بيزيرا وانفراد من بانزا وتسديدة أرضية ضعيفة في يد الشناوي

ق 77: مشاركة شيكو بانزا بدلا من عدي الدباغ

ق 76: مشاركة عودة والكرتي ومروان بدلا من ماييلي وناصر ماهر وزيكو

ق 74: بطاقة صفراء للسعيد بعد عرقلة ناصر ماهر بالقرب من منطقة الجزاء

ق 62: تسديدة من محمد حمدي تمر بجوار القائم دون خطورة.

ق 55: مشاركة أوباما بدلا من قطة بسبب الإصابة

ق 49: رأسية أحمد سامي تعلو العارضة

ق 46: مشاركة محمد السيد بدلا من محمد إسماعيل

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 45+2: بطاقة صفراء لمحمد إسماعيل لاعب الزمالك

ق 33: هدف غير محتسب لبيراميدز

ق 27: بطاقة صفراء لمدرب بيراميدز

ق 25: بطاقة صفراء لأحمد سامي لاعب بيراميدز بعد تدخل على قدم ناصر منسي

ق 13: تغيير اضطراري بمشاركة محمود مرعي بدلا من أسامة جلال المصاب

ق 10: تصويبة ضعيفة من زلاكة بعد تمريرة طولية تصل سهلة في يد سليمان

ق 9: تصويبة من السعيد تمر بجوار القائم

ق 6: عرضية بيزيرا ورأسية ناصر منسي لكن دون خطورة على مرمى الحارس

بداية اللقاء

الزمالك الدوري المصري بيراميدز
نرشح لكم
أخر الأخبار
التعليقات
الأكثر مشاهدة
/articles/527843/انتهت-الدوري-المصري-الزمالك-1-0-بيراميدز-الأبيض-يبتعد-في-الصدارة