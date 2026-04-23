استراحة الدوري المصري - الزمالك (0)-(0) بيراميدز.. رأسية تعلو العارضة

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة الزمالك ضد بيراميدز في قمة الجولة الثالثة من مرحلة المنافسة على اللقب لـ الدوري المصري.

ويحل بيراميدز ضيفا على الزمالك في استاد القاهرة في الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة.

ويتصدر الزمالك الترتيب برصيد 46 نقطة من 21 مباراة، فيما يأتي بيراميدز ثانيا برصيد 44 نقطة من 21 مباراة.

ويحتل الأهلي المركز الثالث برصيد 44 نقطة من 22 مباراة ويليه سيراميكا كليوباترا برصيد 43 نقطة من 23 مباراة.

ق 49: رأسية أحمد سامي تعلو العارضة

ق 46: مشاركة محمد السيد بدلا من محمد إسماعيل

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 45+2: بطاقة صفراء لمحمد إسماعيل لاعب الزمالك

ق 33: هدف غير محتسب لبيراميدز

ق 27: بطاقة صفراء لمدرب بيراميدز

ق 25: بطاقة صفراء لأحمد سامي لاعب بيراميدز بعد تدخل على قدم ناصر منسي

ق 13: تغيير اضطراري بمشاركة محمود مرعي بدلا من أسامة جلال المصاب

ق 10: تصويبة ضعيفة من زلاكة بعد تمريرة طولية تصل سهلة في يد سليمان

ق 9: تصويبة من السعيد تمر بجوار القائم

ق 6: عرضية بيزيرا ورأسية ناصر منسي لكن دون خطورة على مرمى الحارس

بداية اللقاء