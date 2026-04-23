تسديدتان على المرمى.. التعادل يفرض نفسه بين المقاولون العرب والاتحاد السكندري

فرض التعادل السلبي نفسه بين المقاولون العرب والاتحاد السكندري في افتتاح الجولة السادسة من مرحلة تفادي الهبوط من الدوري المصري.

والتقى الفريقان في الخامسة مساءً على استاد المقاولون العرب.

سجل جون إيبوكا هدفا في الدقيقة 9 ألغي بداعي التسلل وهو ما أيدته تقنية الفيديو.

ومرت تصويبة شكري نجيب على مرمى زعيم الثغر بجوار القائم في الدقيقة 33.

في الشوط الثاني حاول كلا الفريقين تهديد مرمى الآخر لكن دون فرص محققة إذ لم يشهد سوى 8 تسديدات لكلا الفريقين 1 منها بين القائمين والعارضة.

اللقاء بالكامل شهد تسديدتين بين القائمين والعارضة كلاهما للاتحاد من أصل 10 محاولات، فيما لم تصب محاولات ذئاب الجبل الـ 8 مرمى جنش.

التعادل رفع رصيد الاتحاد لـ 28 نقطة ظل بها في المركز الـ 15.

فيما ارتقى المقاولون العرب مركزا لـ 16 برصيد 27 نقطة بفارق الأهداف عن مودرن سبورت.

وسيلتقي الاتحاد مع وادي دجلة، فيما يستضيف المقاولون العرب مع غزل المحلة في الجولة المقبلة.