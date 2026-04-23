دوري المحترفين - سقوط بترول أسيوط بهاتريك في 27 دقيقة.. ومسار يقتنص المركز الثالث مؤقتا

واصل فريق مسار منافسته على التأهل إلى الدوري الممتاز، بعد الفوز على حساب أسوان بهدفين نظيفين في الجولة الـ 31 من دوري المحترفين.

الفوز رفع رصيد فريق مسار إلى 51 نقطة في المركز الثالث مؤقتا، متخطيا أبو قير للأسمدة الذي تراجع للمركز الرابع برصيد 50 نقطة.

فيما توقف رصيد أسوان عند 25 نقطة في المركز 17 وقبل الأخير.

ويلتقي أبو قير للأسمدة أمام وي يوم السبت، في إطار الجولة ذاتها.

وأقيمت اليوم الخميس، 6 مباريات أخرى ضمن الجولة الـ 31.

حقق بروكسي فوزا كبيرا أمام السكة الحديد بنتيجة 4-1.

رفع بروكسي رصيده إلى 48 نقطة في المركز الخامس، محاولا الضغط من أجل خطف بطاقة العبور إلى الممتاز.

أما السكة الحديد فتوقف رصيده عند 44 نقطة في المركز الثامن.

وسقط بترول أسيوط امام الترسانة بنتيجة 3-1، بهاتريك عوض تهامي لاعب الشواكيش في أقل من 27 دقيقة.

ورفع الترسانة رصيده إلى 37 نقطة في المركز الـ 11، فيما توقف رصيد بترول أسيوط عند 53 نقطة في المركز الثاني.

وتعادل القناة الذي ضمن تأهله إلى الدوري الممتاز، أمام مالية كفر الزيات بنتيجة 1-1.

القناة رفع رصيده إلى 69 نقطة، فيما رفع مالية كفر الزيات رصيده إلى 38 نقطة في المركز العاشر.

كما حقق بلدية المحلة الفوز على حساب الداخلية بهدفين نظيفين.

ورفع بلدية المحلة رصيده إلى 31 نقطة في المركز الـ 15 في صراعه من أجل البقاء في دوري المحترفين، فيما توقف رصيد الداخلية عند 34 نقطة في المركز الـ 14.

وحقق المنصورة فوزا أمام راية بنتيجة 2-1.

ورفع المنصورة رصيده إلى 41 نقطة في المركز التاسع، فيما توقف رصيد راية عند 22 نقطة في المركز الأخير.

وفاز ديروط على حساب الإنتاج الحربي بهدف نظيف، ليرتفع رصيد ديروط إلى 34 نقطة، وتوقف رصيد الإنتاج عند 35 نقطة في المركز الـ 12.

وتختتم السبت مباريات الجولة بمواجهات لافيينا مع طنطا ونادي وي مع أبو قير للأسمدة.

