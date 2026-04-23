مؤتمر أربيلوا: يجب أن ننتصر في مبارياتنا المقبلة.. وعدم الفوز مسؤوليتي أولا

شدد ألفارو أربيلوا مدرب ريال مدريد على ضرورة تحقيق الانتصار في المباريات الست المتبقية بالدوري الإسباني بغض النظر عن نتائج برشلونة المتصدر.

ويستعد ريال مدريد لمواجهة بيتيس غدا الجمعة في إطار الجولة 32 من الدوري الإسباني على ملعب لا كارتوخا.

وقال أربيلوا في المؤتمر الصحفي لمواجهة ريال بيتيس: "هدفنا يجب أن يكون الفوز في المباريات المتبقية، بغض النظر عما يفعله برشلونة، نريد تقديم أداء كبير في هذه المباريات، ومواصلة التطور وتحسين العديد من الجوانب في الدوري، ولا نفكر في شيء سوى الفوز بمباراة بيتيس، وبعدها سنركز على إسبانيول".

وواصل "هدفي الأساسي ليس تحفيز لاعبي ريال مدريد، لأن اللاعب في هذا النادي يجب أن يمتلك روحا عالية من المسؤولية، تركيزي الأكبر هو إعدادهم لما سيواجهونه في الملعب، وفهم أسلوب الخصم، ووضع خطة واضحة للمباراة، الخصوم يكون لديهم دافع كبير عند مواجهة ريال مدريد، وعلينا ارتداء هذا القميص بفخر وفهم قيمته".

وأردف "كرة القدم تتطلب الجوانب الذهنية والبدنية والخططية، أطلب منهم فقط أن يقدموا 100%، وأن يشعروا بعد المباراة أنهم قدموا كل ما لديهم، وعدم الفوز ليس بسبب عامل واحد، بل مسؤوليتي أنا أولا، هناك أمور كثيرة يجب تحسينها للمنافسة على اللقب".

وعن مستقبل داني كارباخال قائد ريال مدريد قال: "هذا موضوع بين اللاعب والنادي، أتمنى ما يسعد الطرفين، كل ما يمكنني قوله هو مدى أهميته للفريق خلال الفترة الماضية، وأنا سعيد جدا بمستواه، هو لاعب أساسي داخل وخارج الملعب، وأعتقد أنه يجب أن يكون مهما أيضا مع المنتخب، إنه أسطورة في ريال مدريد ومن أهم لاعبي الأكاديمية في تاريخ النادي".

وتحدث عن انشغال لاعبي الفريق بكأس العالم وقال: "لا أتفهم أن يفكر اللاعب في ذلك الآن، يجب التركيز على ريال مدريد وتقديم كل شيء، وهذا لن يمنع أي لاعب من الذهاب إلى كأس العالم".

وعن مشاركة فينيسيوس جونيور جناح ريال مدريد أمام بيتيس قال: "هو جاهز للمشاركة وسيبدأ المباراة، أنا محظوظ بوجوده معنا، وأثق أنه سيقدم أداءً كبيرا".

ويحتل ريال مدريد المركز الثاني برصيد 73 خلف برشلونة المتصدر بفارق 9 نقاط، فيما يتواجد ريال بيتيس في المركز الخامس برصيد 49 نقطة وبفارق 8 نقاط عن أتلتيكو مدريد صاحب المركز الرابع.