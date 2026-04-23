وزير الرياضة يلتقي مجلس إدارة الجمعية المصرية لرعاية قدامي الرياضيين

الخميس، 23 أبريل 2026 - 17:34

كتب : FilGoal

وزير الرياضة - أحمد شوبير - زيزو

التقى جوهر نبيل وزير الشباب والرياضة مع مجلس إدارة الجمعية المصرية لرعاية قدامي الرياضيين.

وحضر الاجتماع كل من أحمد شوبير رئيس اللجنة وبحضور كل من عبد العزيز عبد الشافي "زيزو" وصلاح دندش ومحمد الجرجاوي ووليد عبد السلام.

وتطرق اللقاء إلى استعراض أعضاء مجلس الجمعية لأهم الأنشطة والملفات التي تمت حيال دعم ورعاية نجوم الكرة السابقين.

وأثنى الوزير علي جهود الجمعية المصرية للاعبين القدامى ودورها الملموس في تحسين أوضاع أعضائها، وأشار إلى أهمية البحث عن آليات اخري تضمن الاستدامة في ضمان موارد ثابتة للجمعية للصرف منها على متطلبات اللاعبين القدامى وهو ما تم مناقشته والتطرق إليه في لقاء اليوم.

وشدد الوزير أن هناك الكثير من النجوم القدامى الذين يملكون مكانة خاصة في قلوب الجماهير المصرية، وأدخلوا البهجة والسرور على قلوب الكثير من الجمهور في السابق، كما قدموا للرياضة المصرية الكثير.

وأوضح الوزير أن الدولة من خلال الوزارة تدعم بالتعاون مع الجمعية من أجل دعم نجوم المنتخبات المصرية القدامى

