حارس منتخب الجزائر يغيب عن كأس العالم 2026

تأكد غياب أنطوني ماندريا حارس نادي كان الفرنسي، عن منتخب الجزائر في منافسات كأس العالم 2026.

ويستعد منتخب الجزائر للمشاركة في كأس العالم 2026 تحت قيادة السويسري فلاديمير بيتكوفيتش.

وأعلن نادي كان الفرنسي إصابة أنطوني ماندريا في الكتف وحاجته لإجراء عملية جراحية ليغيب عن كأس العالم.

ولعب أنطوني ماندريا 21 مباراة دولية مع منتخب الجزائر، وحافظ على شباكه خلال 6 مباريات.

ويعتمد منتخب الجزائر على الحارس إنزو زيدان نجل الأسطورة زين الدين زيدان في حراسة مرماه، لكن ماندريا كان يمثل خيارا مهمة في المركز ذاته.

ويقع منتخب الجزائر في المركز في المجموعة العاشرة مع كل من: الأرجنتين، والنمسا، والأردن.