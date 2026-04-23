الخطيب يكرم الطفل سليم وعائلته بمقر الأهلي بعد لقطته خلال بطولة إفريقيا لسيدات الطائرة

الخميس، 23 أبريل 2026 - 15:05

كتب : FilGoal

محمود الخطيب - الطفل سليم

استقبل محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، الطفل سليم بمقر النادي بالجزيرة.

وجاء ذلك بعد تفاعل الطفل سليم خلال مواجهة الأهلي وقرطاج التونسي في نصف نهائي بطولة إفريقيا لسيدات الكرة الطائرة.

ولاقت لقطة الطفل سليم تفاعلا واسعا عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

مصدر من الأهلي لـ في الجول: متقبلون بيان اتحاد الكرة.. والإجراءات تهدف لإصلاح أداء لجنة الحكام الاتحاد الآسيوي يرفض إعادة مباراة شباب الأهلي وماتشيدا الياباني اتحاد الكرة: نثمن دور الأهلي الوطني والرياضي.. ونحرص على ترسيخ مبادئ العدالة بعد شكوى الأهلي.. الأعلى للإعلام يعلن منع حتحوت من الظهور 3 أسابيع وغرامة على قناة مودرن

واستقبل محمود الخطيب، الطفل سليم وأسرته بمقر النادي بالجزيرة من أجل تكريمه.

ويلعب فريق سيدات الأهلي أمام البنك التجاري الكيني في نهائي بطولة إفريقيا للكرة الطائرة.

ويصل الأهلي إلى نهائي بطولة إفريقيا للسيدات للمرة الثالثة على التوالي، بعدما حقق وصافة آخر نسختين.

وفي 3 مناسبات سابقة بين الفريقين حقق البنك التجاري اللقب على حساب الأهلي عامي 2006 و2022.

بينما حقق الأهلي لقبه أمام البنك التجاري في 2009.

وحقق الأهلي وصافة إفريقيا 3 مرات في آخر 4 نسخ، وكان آخر لقب حققه الفريق 2019.

ويعتبر الأهلي البطل التاريخي للمسابقة بعد التتويج باللقب 10 مرات.

كرة يد - الكشف عن المرحلة الختامية لدوري السيدات بمشاركة 4 فرق كرة طائرة - بتروجت يستهل مشواره في إفريقيا بالخسارة أمام نيمو ستارز كرة طائرة - موعد نهائي إفريقيا للسيدات بين الأهلي والبنك التجاري الكيني.. والقنوات الناقلة للمرة الأولى في تاريخها.. فرنسا تستضيف كأس العالم لكرة السلة 2031 كرة طائرة - بدون الترجي أو السويحلي.. الكشف عن قرعة إفريقيا بمشاركة الأهلي وبتروجت طائرة - زينة العلمي: واجهنا ضغوطات أمام قرطاج.. وجمهور الأهلي سر ظهورنا بشكل أفضل مصيلحي: رحيل أبو فريخة صدمة للسلة المصرية.. ولم أرغب في منافسته يوما كرة طائرة - خطوة على كأس العالم.. الأهلي يتخطى قرطاج ويتأهل لنهائي إفريقيا للسيدات
مباشر نهائي إفريقيا للطائرة - الأهلي (1)-(0) البنك التجاري الكيني.. الشوط الأول 10 دقيقة | كرة طائرة
حارس منتخب الجزائر يغيب عن كأس العالم 2026 25 دقيقة | الوطن العربي
كرة يد - الكشف عن المرحلة الختامية لدوري السيدات بمشاركة 4 فرق 57 دقيقة | رياضة نسائية
الخطيب يكرم الطفل سليم وعائلته بمقر الأهلي بعد لقطته خلال بطولة إفريقيا لسيدات الطائرة
مصدر من الأهلي لـ في الجول: متقبلون بيان اتحاد الكرة.. والإجراءات تهدف لإصلاح أداء لجنة الحكام ساعة | الدوري المصري
الاتحاد الآسيوي يرفض إعادة مباراة شباب الأهلي وماتشيدا الياباني ساعة | آسيا
تقرير: إصابة جديدة تهدد مشاركة لوكاكو في كأس العالم 2026 ساعة | الكرة الأوروبية
"نهاية موسمه".. برشلونة يعلن تفاصيل إصابة لامين يامال وموقفه من كأس العالم ساعة | الدوري الإسباني
1 انتهت طريق الزمالك - أولمبيك آسفي (1)-(1) اتحاد العاصمة.. الفريق الجزائري إلى النهائي 2 انتهت الكونفدرالية - الزمالك (0)-(0) شباب بلوزداد.. الأبيض إلى النهائي 3 إبراهيم عادل: لهذا السبب بيراميدز يلعب ضد الأهلي أشرس من الزمالك.. وكنا نستحق الدوري 4 الكونفدرالية – موعد مباراتي الزمالك ضد اتحاد العاصمة في النهائي
