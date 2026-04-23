الخطيب يكرم الطفل سليم وعائلته بمقر الأهلي بعد لقطته خلال بطولة إفريقيا لسيدات الطائرة

استقبل محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، الطفل سليم بمقر النادي بالجزيرة.

وجاء ذلك بعد تفاعل الطفل سليم خلال مواجهة الأهلي وقرطاج التونسي في نصف نهائي بطولة إفريقيا لسيدات الكرة الطائرة.

ولاقت لقطة الطفل سليم تفاعلا واسعا عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

واستقبل محمود الخطيب، الطفل سليم وأسرته بمقر النادي بالجزيرة من أجل تكريمه.

ويلعب فريق سيدات الأهلي أمام البنك التجاري الكيني في نهائي بطولة إفريقيا للكرة الطائرة.

ويصل الأهلي إلى نهائي بطولة إفريقيا للسيدات للمرة الثالثة على التوالي، بعدما حقق وصافة آخر نسختين.

وفي 3 مناسبات سابقة بين الفريقين حقق البنك التجاري اللقب على حساب الأهلي عامي 2006 و2022.

بينما حقق الأهلي لقبه أمام البنك التجاري في 2009.

وحقق الأهلي وصافة إفريقيا 3 مرات في آخر 4 نسخ، وكان آخر لقب حققه الفريق 2019.

ويعتبر الأهلي البطل التاريخي للمسابقة بعد التتويج باللقب 10 مرات.