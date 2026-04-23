مصدر من الأهلي لـ في الجول: متقبلون بيان اتحاد الكرة.. والإجراءات تهدف لإصلاح أداء لجنة الحكام

الخميس، 23 أبريل 2026 - 14:51

كتب : FilGoal

الأهلي - بيان رسمي

أبدى النادي الأهلي تقبله بيان اتحاد الكرة بشأن ما أثير مؤخرا من نقاشات وتفاعلات على الساحة الرياضية.

وثمن اتحاد الكرة في بيانه دور الأهلي الوطني والرياضي وشدد أن ما يثار مؤخرا يهدد ببث روح الانقسام في وقت تتطلب فيه المرحلة الراهنة مزيدا من التكاتف.

وكشف مصدر من النادي الأهلي لـ FilGoal.com: "الأهلي متقبل بيان اتحاد الكرة والإجراءات التي اتخذها وعلى رأسها ما علمناه بنية إذاعة برنامج أسبوعي للحالات التحكيمية الجدلية، وذلك انتصار لما طالب به النادي لإصلاح أداء لجنة الحكام"

وتابع المصدر تصريحاته "كما أن الإعلان بشكل رسمي عن تحويل شكوى ثلاثي فريق الأهلي بحق محمود وفا إلى لجنة الحكام يمثل تحقيق مطلبا أساسيا للنادي".

وكان اتحاد الكرة قد أصدر بيانا رسميا بشأن ما شهدته الفترة الماضية من نقاشات وتفاعلات. (مزيد من التفاصيل)

وتواجد وفد من النادي الأهلي بقيادة سيد عبد الحفيظ عضو مجلس الإدارة لمقر اتحاد الكرة لحضور جلسة الاستماع قبل انهيارها.

وانهارت جلسة الاستماع لعدم حضور من كان مصرحا لهم بالتواجد في المنطقة الفنية للمباراة.

وكان من المقرر أن تقام جلسة الاستماع لمحادثات الحكام لمباراة سيراميكا كليوباترا بناء على طلب الأهلي.

وتعادل الأهلي مع سيراميكا كليوباترا بنتيجة 1-1 في الجولة الأولى من المرحلة النهائية من الدوري المصري، في لقاء شهد عدم احتساب محمود وفا ركلة جزاء للأهلي في الثواني الأخيرة بعد العودة لتقنية الفيديو.

وطالب الأهلي في البيان "سماع المحادثة بين حكم المباراة وحكم الفيديو أثناء مراجعة الحالة، استنادا إلى تصريحات أوسكار رويز الذي أكد على أحقية كل ناد في ذلك نظير سداد الرسوم المالية، والإعلان عن تفاصيل المحادثة لضمان النزاهة والشفافية".

