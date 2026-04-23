"نهاية موسمه".. برشلونة يعلن تفاصيل إصابة لامين يامال وموقفه من كأس العالم

الخميس، 23 أبريل 2026 - 14:09

كتب : FilGoal

أعلن نادي برشلونة تفاصيل إصابة لامين يامال التي تعرض لها خلال مواجهة سيلتا فيجو ضمن منافسات الدوري الإسباني.

وتعرض لامين يامال جناح برشلونة، لإصابة خلال مواجهة فريقه أمام سيلتا فيجو بعد تسجيله هدف اللقاء الوحيد من ركلة جزاء.

وكشف نادي برشلونة عن نهاية موسم لامين يامال بعد الإصابة التي تعرض لها وغيابه عن الست مباريات المتبقية.

وجاء بيان برشلونة الرسمي كالآتي:

"أكدت الفحوصات التي أجريت إصابة لامين يامال في عضلة الفخذ ذات الرأسين في ساقه اليسرى".

"يخضع اللاعب لبرنامج علاج تحفظي، سيغيب لامين يامال عن بقية الموسم، ومن المتوقع أن يكون جاهزا للمشاركة في كأس العالم".

وخاض لامين يامال مع برشلونة الموسم الحالي 44 مباراة، مسجلا 23 هدفا وصنع 18 آخرين.

وحقق برشلونة انتصارا ثمينا أمام سيلتا فيجو بهدف مقابل لا شيء في إطار الجولة 33 من الدوري الإسباني.

ووصل برشلونة لانتصاره الثامن على التوالي في الدوري الإسباني.

ورفع برشلونة رصيده للنقطة 82 في صدارة الدوري الإسباني وبفارق 9 نقاط عن ريال مدريد صاحب المركز الثاني.

وتجمد رصيد سيلتا فيجو عند النقطة 44 في المركز السابع.

