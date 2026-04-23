اتحاد الكرة: نثمن دور الأهلي الوطني والرياضي.. ونحرص على ترسيخ مبادئ العدالة

الخميس، 23 أبريل 2026 - 13:59

كتب : محمد جمال

أصدر الاتحاد المصري لكرة القدم بيانا رسميا بشأن ما أثير مؤخرا من نقاشات وتفاعلات على الساحة الرياضية.

وشدد اتحاد الكرة أن ذلك يهدد ببث روح الانقسام في وقت تتطلب فيه المرحلة الراهنة مزيدا من التكاتف.

وجاء بيان اتحاد الكرة كالآتي:

"انطلاقًا من المسئولية الوطنية والرياضية، وحرصًا على استقرار منظومة كرة القدم المصرية وتعزيز الثقة بين جميع أطرافها، يتابع الاتحاد المصري لكرة القدم ما أُثير مؤخرًا من نقاشات وتفاعلات على الساحة الرياضية، قد تحمل في طياتها بعض الاختلاف الذي يهدد ببث روح الانقسام، في وقتٍ تتطلب فيه المرحلة الراهنة مزيدًا من التكاتف، في ظل التحديات التي تواجه الوطن على مختلف الأصعدة خلال الفترة الحالية.

وفي هذا الإطار يؤكد الاتحاد المصري لكرة القدم، على ما يلي:

أولًا، يثمّن الاتحاد المصري لكرة القدم الدور الوطني والرياضي البارز الذي يقوم به النادي الأهلي، باعتباره أحد الركائز الأساسية لكرة القدم المصرية، وصاحب تاريخ حافل بالإسهامات في دعم وتطوير اللعبة محليًا ودوليًا.

ثانيًا، يؤكد الاتحاد احترامه الكامل وتقديره لكافة الأندية المصرية دون استثناء، وحرصه المستمر على ترسيخ مبادئ العدالة والحياد والشفافية في إدارة منظومة كرة القدم، وعلى رأسها منظومة التحكيم.

ثالثًا، يشير الاتحاد إلى أن ما طُرح مؤخرًا بشأن تقنية الـVAR يعكس أهمية تطوير منظومة العمل وتعزيز مستويات الشفافية، وهو ما يجري دراسته حاليًا مع المجلس الأعلى للإعلام مع وضع إطار تنظيمي متكامل يحقق التوازن بين متطلبات الشفافية والالتزام باللوائح المنظمة الصادرة عن الاتحاد الدولي لكرة القدم.

رابعا، يؤكد الاتحاد المصري لكرة القدم ترحيبه الكامل باستقبال كل وفود وممثلي الأندية، حيث يظل الاتحاد بيتًا كبيرًا للجميع بما يحقق الصالح العام للمنتخبات الوطنية وكرة القدم، ويظل الاحترام الكامل عنوانًا لتعاون الاتحاد بيت الكرة المصرية مع كل الأندية أعضاء الجمعية العمومية.

خامسا: يؤكد الاتحاد أن الامتثال للوائح الاتحاد الدولى لكرة القدم التى تعزز اختصاص اللجان المستقلة واللجان القضائية ولها الصلاحيات الكاملة مع دعم عملها باستقلالية وشفافية، وهو ما نعول عليه في حصول كافة أعضاء وعناصر منظومة كرة القدم المصرية على حقوقها في أي شكوى يتم تقديمها للاتحاد المصري لكرة القدم.

وفي الختام، وإذ نستعد لمشاركة تاريخية في كأس العالم 2026، يدعو الاتحاد المصري لكرة القدم كافة عناصر المنظومة الكروية من أندية ولاعبين وأجهزة فنية وجماهير وإعلام، إلى التكاتف والعمل بروح الفريق الواحد من أجل رفع راية مصر عاليًا، ودعم المنتخب الوطني بما يليق باسم ومكانة الكرة المصرية".

