ريال مدريد يعلن تفاصيل إصابة ميليتاو وجولر.. وتقارير تؤكد نهاية موسمهما

الخميس، 23 أبريل 2026 - 13:57

كتب : FilGoal

أردا جولر - ريال مدريد أمام بايرن ميونيخ

كشف ريال مدريد تفاصيل إصابة الثنائي إيدير ميليتاو وأردا جولر لاعبا الفريق.

ويستعد ريال مدريد لمواجهة ريال بيتيس مساء الجمعة ضمن الجولة 32 من الدوري الإسباني.

وقال ريال مدريد عبر موقعه الرسمي: "الفحوصات الطبية أثبتت إصابة أردا جولر بتمزق عضلي في العضلة الخلفية للفخذ اليمنى. حالة اللاعب قيد المتابعة والتطور".

ريال مدريد يتجاوز ألافيس بثنائية ويتمسك بأمل ملاحقة برشلونة قائمة ريال مدريد - عودة تشواميني.. واستمرار غياب أسينسيو وكورتوا ضد ألافيس ضد لاعب من أصول مصرية.. ريال مدريد يتوج بدوري أبطال أوروبا للشباب ماركا: كامافينجا يرفض فكرة الرحيل عن ريال مدريد

وأوضح بشان المدافع البرازيلي "بعد الفحوصات التي أُجريت اليوم للاعبنا إيدير ميليتاو من قبل الجهاز الطبي لنادي ريال مدريد، تم تشخيص إصابته بتمزق عضلي في العضلة ذات الرأسين الفخذية في الساق اليمنى. وحالته قيد المتابعة والتطور".

فيما ذكرت إذاعة "كادينا سير" أن ثنائي ريال مدريد، ميليتاو وجولر انتهى موسمهما وسيغيبان حتى نهاية الموسم الحالي، بما في ذلك مباراة الكلاسيكو.

ويلعب ريال مدريد ضد برشلونة يوم 10 مايو المقبل في كلاسيكو مرتقب بالدوري الإسباني.

برشلونة رصيده 82 نقطة في صدارة الدوري الإسباني وبفارق 9 نقاط عن ريال مدريد صاحب المركز الثاني.

"نهاية موسمه".. برشلونة يعلن تفاصيل إصابة لامين يامال وموقفه من كأس العالم أتلتيكو مدريد يحدد بديل جريزمان فليك: علينا تقبل نتيجة الفحوصات الطبية لـ يامال.. وهدف توريس صحيح انتصار وإصابات.. برشلونة يحقق فوزه الثامن على التوالي في الدوري أمام سيلتا فيجو موندو ديبورتيفو: إصابة يامال قد تنهي موسمه التعثر الرابع تواليا.. أتلتيكو مدريد يواصل عروضه المخيبة بالسقوط أمام إلتشي بثلاثية انتهت الدوري الإسباني - برشلونة (1)-(0) سيلتا فيجو.. انتصار ثمين تشكيل برشلونة - جافي أساسي أمام سيلتا فيجو.. وتوريس يقود الهجوم
الاتحاد الآسيوي يرفض إعادة مباراة شباب الأهلي وماتشيدا الياباني 25 دقيقة | آسيا
تقرير: إصابة جديدة تهدد مشاركة لوكاكو في كأس العالم 2026 34 دقيقة | الكرة الأوروبية
"نهاية موسمه".. برشلونة يعلن تفاصيل إصابة لامين يامال وموقفه من كأس العالم 39 دقيقة | الدوري الإسباني
اتحاد الكرة: نثمن دور الأهلي الوطني والرياضي.. ونحرص على ترسيخ مبادئ العدالة 49 دقيقة | الدوري المصري
ريال مدريد يعلن تفاصيل إصابة ميليتاو وجولر.. وتقارير تؤكد نهاية موسمهما 51 دقيقة | الدوري الإسباني
كرة طائرة - بتروجت يستهل مشواره في إفريقيا بالخسارة أمام نيمو ستارز ساعة | كرة طائرة
أتلتيكو مدريد يحدد بديل جريزمان ساعة | الدوري الإسباني
الإسماعيلي يوفر 2000 تذكرة مجانية لدعم الفريق أمام مودرن سبورت 2 ساعة | الدوري المصري
الأكثر مشاهدة
1 انتهت طريق الزمالك - أولمبيك آسفي (1)-(1) اتحاد العاصمة.. الفريق الجزائري إلى النهائي 2 انتهت الكونفدرالية - الزمالك (0)-(0) شباب بلوزداد.. الأبيض إلى النهائي 3 إبراهيم عادل: لهذا السبب بيراميدز يلعب ضد الأهلي أشرس من الزمالك.. وكنا نستحق الدوري 4 الكونفدرالية – موعد مباراتي الزمالك ضد اتحاد العاصمة في النهائي
