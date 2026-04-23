ريال مدريد يعلن تفاصيل إصابة ميليتاو وجولر.. وتقارير تؤكد نهاية موسمهما

كشف ريال مدريد تفاصيل إصابة الثنائي إيدير ميليتاو وأردا جولر لاعبا الفريق.

ويستعد ريال مدريد لمواجهة ريال بيتيس مساء الجمعة ضمن الجولة 32 من الدوري الإسباني.

وقال ريال مدريد عبر موقعه الرسمي: "الفحوصات الطبية أثبتت إصابة أردا جولر بتمزق عضلي في العضلة الخلفية للفخذ اليمنى. حالة اللاعب قيد المتابعة والتطور".

وأوضح بشان المدافع البرازيلي "بعد الفحوصات التي أُجريت اليوم للاعبنا إيدير ميليتاو من قبل الجهاز الطبي لنادي ريال مدريد، تم تشخيص إصابته بتمزق عضلي في العضلة ذات الرأسين الفخذية في الساق اليمنى. وحالته قيد المتابعة والتطور".

فيما ذكرت إذاعة "كادينا سير" أن ثنائي ريال مدريد، ميليتاو وجولر انتهى موسمهما وسيغيبان حتى نهاية الموسم الحالي، بما في ذلك مباراة الكلاسيكو.

ويلعب ريال مدريد ضد برشلونة يوم 10 مايو المقبل في كلاسيكو مرتقب بالدوري الإسباني.

برشلونة رصيده 82 نقطة في صدارة الدوري الإسباني وبفارق 9 نقاط عن ريال مدريد صاحب المركز الثاني.