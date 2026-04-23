بعد شكوى الأهلي.. الأعلى للإعلام يعلن منع حتحوت من الظهور 3 أسابيع وغرامة على قناة مودرن

الخميس، 23 أبريل 2026 - 11:57

كتب : FilGoal

أعلن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام توقيع غرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه على قناة مودرن MTI ومنع ظهور الإعلامي هاني حتحوت لمدة ثلاثة أسابيع لمخالفة الأكواد والمعايير.

ويأتي ذلك بناء على شكوى النادي الأهلي ضد برنامج مودرن سبورتس والذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت.

وجاء بيان الأعلى للإعلام كالآتي:

"قرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة خالد عبد العزيز، إلزام قناة «مودرن إم تي أي» بأداء مبلغ مالي قدره 100 ألف جنيه، وإلزام جميع الوسائل الإعلامية الخاضعة لأحكام قانون تنظيم الصحافة والإعلام رقم 180 لسنة 2018 بمنع ظهور الإعلامي هاني حتحوت، مقدم برنامج "مودرن سبورتس"، لمدة ثلاثة أسابيع، لمخالفة الأكواد والمعايير الصادرة عن المجلس".

"ويأتي ذلك بناءً على ما انتهت إليه تحقيقات لجنة الشكاوى بالمجلس بحضور الممثل القانوني لقناة «مودرن إم تي آي» في الشكوى المقدمة من النادي الأهلي، والتي أسفرت عن ثبوت مخالفة مقدم البرنامج للأكواد والمعايير الصادرة عن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام".

الشكوى تأتي ضد الحلقة المذاعة بتاريخ 18 أبريل الجاري.

وكان الأهلي قد أعلن مقاطعة قناة مودرن واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضدها.

وأعلن النادي الأهلي تقدمه ببلاغ إلى النائب العام وشكوى إلى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ضد قناة "مودرن MTI" لقيامها بنشر أخبار كاذبة عن النادي الأهلي ورئيسه محمود الخطيب.

