رغم البطاقات.. سيماكان ومارتينيز يخوضان النهائي الآسيوي مع النصر

كشفت تقارير سعودية عن إمكانية مشاركة الفرنسي محمد سيماكان والإسباني إينيجو مارتينيز، مدافعي فريق النصر، في نهائي دوري أبطال آسيا 2، رغم حصول كل منهما على بطاقتين صفراوين خلال مباراتي ربع ونصف النهائي.

وتأهل النصر بقيادة كريستيانو رونالدو إلى نهائي دوري أبطال آسيا 2 بعد الفوز العريض على الأهلي القطري.

وبحسب صحيفة الرياضية السعودية، فإن لائحة البطولة الصادرة عن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم تسمح بمشاركة اللاعبين في المباراة النهائية، إذ لا يتم ترحيل البطاقات الصفراء المسجلة في الأدوار الإقصائية السابقة، في حال جاءت عبر مباريات منفصلة.

وكان سيماكان ومارتينيز قد حصلا على بطاقتين صفراوين خلال مواجهتي الأهلي القطري في نصف النهائي، وكذلك أمام الوصل الإماراتي في الدور ربع النهائي.

ونجح النصر في بلوغ المباراة النهائية المقررة يوم 16 مايو المقبل، عقب فوزه الكبير على الأهلي القطري بنتيجة 5-1 في نصف النهائي، بعدما كان قد تغلب على الوصل الإماراتي 4-0 في ربع النهائي.

ومن المنتظر أن يواجه النصر نظيره جامبا أوساكا الياباني في المباراة النهائية، بعد تأهل الفريق الياباني عن منطقة شرق آسيا، في لقاء حاسم لتحديد بطل النسخة الحالية من البطولة.

وضمنت الكرة السعودية مقعدين في مشهد الختام للبطولتين القارتين، بعدما تأهل أهلي جدة إلى نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة، فيما حجز النصر مقعدا في نهائي دوري أبطال آسيا 2.