منافس مصر - فايننشال تايمز: مقترح رئاسي أمريكي لاستبدال إيران بإيطاليا في كأس العالم 2026

تحوم الشكوك حول مشاركة إيران في المونديال الذي تستضيفه الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك الصيف المقبل، بسبب حربها مع الولايات المتحدة.

وكشف تقرير لصحيفة فايننشال تايمز عن مقترح قدمه مبعوث تابع للرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى فيفا يقضي باستبدال منتخب إيران بنظيره إيطاليا في كأس العالم 2026.

وبحسب التقرير، جاء المقترح في إطار محاولة لتحسين العلاقة بين ترامب ورئيسة وزراء إيطاليا جورجيا ميلوني.

وأشار التقرير إلى أن المبعوث الأمريكي باولو زامبولي هو من طرح الفكرة على رئيس فيفا جياني إنفانتينو.

وقال زامبولي في تصريحات نقلتها الصحيفة: "اقترحت على ترامب وإنفانتينو أن تشارك إيطاليا بدلا من إيران، سيكون حلما رؤية الآزوري في بطولة تستضيفها الولايات المتحدة".

وأضاف "إيطاليا تمتلك تاريخا كبيرا في البطولة، وهو ما يدعم فكرة مشاركتها".

وكان منتخب إيطاليا قد فشل في التأهل إلى كأس العالم، بعد خسارته بركلات الترجيح في الملحق.

من جانبه، أكد إنفانتينو تمسك فيفا بمشاركة إيران، قائلا: "المنتخب الإيراني سيشارك بالتأكيد، لقد تأهل ويجب أن يلعب".

وأوضح أن مشاركة إيران تمثل شعبها، معربا عن أمله في تحسن الأوضاع السياسية قبل انطلاق البطولة.

ومن المقرر أن تقام مباريات إيران في الولايات المتحدة، رغم طلب سابق بنقلها إلى المكسيك، وهو ما قوبل بالرفض من فيفا.

ويستهل منتخب إيران مشواره بمواجهة نيوزيلندا، قبل أن يلاقي بلجيكا، ثم يختتم دور المجموعات بمواجهة محمد صلاح رفقة منتخب مصر.