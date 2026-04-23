مواعيد مباريات الخميس 23 أبريل 2026.. قمة الزمالك ضد بيراميدز ونهائي سيدات الطائرة

يشهد اليوم الخميس الموافق 23 أبريل 2026 عددا من المباريات في مختلف المسابقات.

الدوري المصري

يحل الاتحاد السكندري ضيفا على المقاولون العرب ضمن منافسات الجولة السادسة من مرحلة البقاء في الدوري.

وتقام المباراة في تمام الخامسة مساء على استاد المقاولون العرب وتذاع عبر أون سبورت ماكس.

بينما يستضيف غزل المحلة فريق بتروجت بنفس الجولة في تمام الثامنة مساء على استاد غزل المحلة.

وتذاع المباراة عبر قناة أون سبورت ماكس.

وتختتم مباريات اليوم بقمة الجولة بين الزمالك وبيراميدز ضمن منافسات الجولة الثالثة من مرحلة المنافسة على اللقب.

ويستضيف استاد القاهرة المواجهة في تمام الثامنة مساء وتذاع عبر أون سبورت.

الدوري السعودي

يستضيف النجمة بقيادة نبيل عماد فريق التعاون ضمن منافسات المسابقة.

وتقام المباراة الساعة 6 و 10 دقائق وتذاع عبر شبكة قنوات ثمانية.

كرة طائرة

يلعب فريق سيدات الأهلي أمام البنك التجاري الكيني في تمام الرابعة عصرا بنهائي بطولة إفريقيا للأندية.

وتستضيف صالة الأمير عبد الله الفيصل بمقر النادي الأهلي بالجزيرة، المباراة وتذاع عبر قناتي أون سبورت بلس والأهلي.

بينما على مستوى الرجال يواجه بتروجت فريق نيمو ستارز الأوغندي في افتتاح بطولة إفريقيا للأندية في العاشرة صباحا.

أما الأهلي فيواجه الكاميرون سبورتس الكاميروني في تمام الثامنة مساء.