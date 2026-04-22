انتصار وإصابات.. برشلونة يحقق فوزه الثامن على التوالي في الدوري أمام سيلتا فيجو

الأربعاء، 22 أبريل 2026 - 23:56

كتب : عبد الرحمن شريف

لامين يامال

حقق برشلونة انتصارا ثمينا أمام سيلتا فيجو بهدف مقابل لا شيء في إطار الجولة 33 من الدوري الإسباني.

وسجل هدف برشلونة الوحيد لامين يامال.

ووصل برشلونة لانتصاره الثامن على التوالي في الدوري الإسباني.

أخبار متعلقة:
ورفع برشلونة رصيده للنقطة 82 في صدارة الدوري الإسباني وبفارق 9 نقاط عن ريال مدريد صاحب المركز الثاني.

وتجمد رصيد سيلتا فيجو عند النقطة 44 في المركز السابع.

وصف المباراة

بدأ لامين يامال سريعا بتسديدة في الثواني الأولى تصدى لها حارس سيلتا فيجو.

وسدد فيران جوتجيلا مهاجم سيلتا فيجو تسديدة صاروخية مميزة تصدى لها جوان جارسيا في الدقيقة الأولى.

وغادر جواو كانسيلو المباراة مصابا في الدقيقة 23 وعوضه هانز فليك مدرب برشلونة بأليخاندرو بالدي.

وتصدى حارس سيلتا فيجو من جديد لفرصة خطيرة من لامين يامال في الدقيقة 29.

وحصل برشلونة على ضربة جزاء في الدقيقة 39 بعد تدخل على لامين يامال بعد مجهود فردي مميز.

وسدد لامين يامال ركلة الجزاء مسجلا الهدف الأول في الدقيقة 40 وطلب التبديل بسبب إصابته وغادر الملعب.

وأصبح لامين يامال أصغر لاعب يصل إلى 30 هدفا في الدوريات الخمسة الكبرى منذ جيمي جريفز مع تشيلسي في 30 أغسطس 1958.

وتوقفت المباراة لـ8 دقائق بسبب إصابة أحد الجماهير وعلاجه واستأنف الحكم المباراة بتبديل بخروج لامين ودخول روني باردجي.

وسجل فيران توريس هدف ثاني لصالح برشلونة في الدقيقة 52 لكن ألغاه الحكم لوجود تسلل.

وتصدى جوان جارسيا لإنفراد في الدقيقة 80 ليحافظ برشلونة على تقدمه.

ليحقق برشلونة انتصارا ثمينا ويحافظ على فارق الـ9 نقاط مع ريال مدريد ويقترب خطوة بخطوة من التتويج بلقب الدوري الإسباني.

برشلونة سيلتا فيجو الدوري الإسباني
نرشح لكم
أخر الأخبار
التعليقات
الأكثر مشاهدة
/articles/527799/انتصار-وإصابات-برشلونة-يحقق-فوزه-الثامن-على-التوالي-في-الدوري-أمام-سيلتا-فيجو