في غياب عبد المنعم.. نيس يتأهل إلى نهائي كأس فرنسا

الأربعاء، 22 أبريل 2026 - 23:51

كتب : FilGoal

جيريمي بوجا - نيس

حسم نيس تأهله إلى نهائي كأس فرنسا بعد التغلب على ستراسبورج في نصف النهائي.

وغاب عبد المنعم عن قائمة الفريق في المباراة.

وتغلب نيس على ستراسبورج بهدفين دون مقابل في ختام نصف النهائي.

ويواجه نيس فريق لانس في المباراة النهائية المقرر لها يوم 22 مايو المقبل.

وسجل الإيفواري إيليي واهي هدفي نيس في الدقيقتين 51 و82.

الأولى من 1954

ويلعب نيس أمام لانس في كأس فرنسا للمرة الأولى منذ 72 عاما.

وكانت آخر مواجهة بين الفريقين في الكأس في يناير 1954 وحقق نيس وقتها الفوز بخمسة أهداف دون مقابل.

وتوج وقتها نيس باللقب في نهاية الموسم.

دفاع صلب

نجح نيس في الخروج بشباك نظيفة في أربع من آخر خمس مباريات خاضهم خارج أرضه.

وكان نيس قد استقبل هدفا واحدا على الأقل في كل مباراة من مبارياته الـ 28 السابقة خارج ملعبه في جميع المسابقات.

نيس الدوري الفرنسي محمد عبد المنعم
